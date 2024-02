Heike Stromm widmet sich ab April einem Herzensprojekt: Sie bietet erstmals in Friedrichshafen einen Schwimmkurs an, der sich an Kinder mit Handicap und deren Familien richtet. „Den Kindern, so weit es geht, das Schwimmen beizubringen, ist ein wichtiger Schritt zur Inklusion“, ist sie überzeugt und sei in der Bodenseeregion absolut notwendig.

Plätze in Schwimmkursen sind gefragt und bereits viele Familien mit gesunden Kindern benötigen Ausdauer einen Platz zu ergattern. Kommt aber ein höherer Betreuungsaufwand hinzu, wird es in der Regel noch schwieriger. Auch viele behinderte Kinder können das Schwimmen lernen. Davon ist Stromm überzeugt. „Bei Kindern mit Handicap ist das aufwändiger.“

„Schwimmen ist gut und wichtig“

Je nach Grad der körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung benötigen diese besonderen Kinder länger zum Lernen - und jede Behinderung ist anders. „Was bei dem einen autistischen Schwimmanfänger funktioniert, lässt sich nicht einfach auf einen anderen Autisten übertragen“, berichtet die Schwimmlehrerin.

„Schwimmen ist gut und wichtig“, unterstreicht auch die Geschäftsführerin des Landesverbands für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderungen Baden-Württemberg (LVKMBW), Jutta Pagel-Steidl. „Denn im Wasser gelingt oft, was an Land nicht möglich ist.“ Beispielsweise sich ohne Hilfsmittel schmerzfrei bewegen, schwerelos durchs Wasser gleiten, frei sein, sich rundum wohlfühlen, allein oder mit anderen einfach Spaß haben.

Heike Stromm hat die Bedürfnisse ihrer Schwimmkinder im Blick. (Foto: Stromm )

Wertvolle gemeinsame Zeit

Die unterschiedlichen Voraussetzungen der kleinen Schwimmschüler mache die Aufgabe besonders, sagt Stromm. „Aber auch abwechslungsreich und wunderschön.“ Denn zwischen all den Therapien, die viele Familien wahrnehmen, genießen die Eltern-Kind-Tandems im Wasser eine bereichernde gemeinsame Zeit, sagt Stromm: „Das Schönste ist, wenn sie lächeln und sichtbar Freude haben.“

Stromm berichtet von einem Intensivkurs über die Weihnachtstage, als sie sich mit einem inklusiven Schwimmschüler das erste Mal ohne Hilfsmittel ins tiefe Becken gewagt hat. „Der Papa, der nebenan seine Bahnen zog, kam dazu und beide waren einfach nur glücklich.“ Diese Momente seien ergreifend und unbezahlbar. Oder als ein Junge, der eigentlich im Rollstuhl sitzt, voller Freude rief: „Schaut mal. Im Wasser kann ich sogar stehen.“

Keine Unterschiede bei der Kursgebühr

Bereits seit einem Jahr integriert die Schwimmlehrerin und Triathlon-Trainerin in ihre Schwimmkurse Kinder mit Behinderungen. „Das hat mir und den Familien so viel gegeben, dass ich mich entschieden habe, künftig auch Kurse anzubieten, die ausschließlich für Kinder mit Handicap sind.“ Unterstützt wird sie dabei jeweils von einem Elternteil, alleine schon um die Aufsichtspflicht am und im Becken gewährleisten zu können.

Auch wenn der Aufwand höher ist, bezahlen Familien für den Unterricht in diesem Schwimmkurs beinahe genau gleich viel wie alle anderen. „Wenn es klappt, dann habe ich Unterstützung durch einen Fachmann der Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft“, freut sich Stromm. „Um ihn für seine Zeit bezahlen zu können, nehme ich allerhöchstens ein oder zwei Euro mehr.“

Premiere-Kurs ist bereits ausgebucht

Langfristig hofft sie darauf, weitere Helfer zu gewinnen. Die Hauptqualifikation dabei sei Empathie. „Wer Lust hat mich zu unterstützen, der sollte vor allem Bock darauf und keine Berührungsängste haben.“

Kinder mit und ohne Behinderung lernen bei Heike Stromm das Schwimmen (Foto: Stromm )

Der Premiere-Kurs exklusiv für Kinder mit Behinderungen startet im April im Sportbad in Friedrichshafen und ist bereits ausgebucht. Acht Kinder lernen dann gemeinsam mit einem Elternteil bei Heike Stromm die Grundlagen des Schwimmens. „Ob die Kinder danach schwimmen können oder ob wir einen Anschlusskurs brauchen, werden wir sehen“, ist die Trainerin vorsichtig optimistisch. „Es kommt immer darauf an, wie die Kinder mitmachen und wie es mit der Motorik klappt.“

Infos auf einen Blick

Weil viele Dinge mehr beachtet werden müssen, wenn ein Mensch mit Handicap schwimmen geht, stellt der Landesverband eine Checkliste für ein barrierefreies Schwimmbad zur Verfügung. Die wir hier gerne zum Download bereitstellen. Weitere Informationen zur Trainerin Heike Stromm sind zu finden unter www.heikes-weg-zum-ironman.de. Das Angebot an Kinderschwimmkursen im Häfler Sportbad ist zu finden unter Bäder Friedrichshafen: Schwimmkurse