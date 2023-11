Für 150.000 Euro wird in der Friedrichstraße nachgebessert

Nach massiver Kritik an der umgestalteten Friedrichstraße soll nun für rund 150.000 Euro nachgebessert werden ‐ in der Friedrichstraße selbst, aber auch in ihrem Umfeld.

Vorschläge gab und gibt es viele, umgesetzt werden aber längst nicht alle. Mehrheitlich beschlossen hat der Gemeinderat, dass vier Zebrastreifen hergestellt und zwei Ampelanlagen abgebaut werden sollen. Die FDP-Fraktion hält die Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation für verfrüht und für zu teuer.

In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Planen, Bauen und Umwelt war bereits über verschiedene Anregungen aus mehreren Fraktionen beraten worden (Schwäbische.de hat darüber berichtet). Zum Teil sind sie bereits verworfen worden, zum Teil werden sie noch geprüft.

Für zwei Straßen wird Tempo 30 geprüft

Letzteres gilt zum Beispiel für die von Netzwerk-Rat Philipp Fuhrmann angeregte Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer in der südlichen Riedleparkstraße und in einem Teilbereich der Zeppelinstraße.

Knoten am Landratsamt soll mittelfristig umgestaltet werden

Die Anregung, den Knoten am Landratsamt so umzugestalten, dass der Verkehr aus Richtung Westen verstärkt auf die Albrechtstraße geleitet wird, soll umgesetzt werden ‐ allerdings erst im Zusammenhang mit dem Neubau des Landratsamts. Als Zeitspanne wählt die Stadtverwaltung hier den Begriff „mittelfristig“.

Warum die FDP vorerst nicht nachbessern will

Vorerst gar nicht nachbessern will in der Friedrichstraße die FDP-Fraktion. Weil die provisorische Umgestaltung ohnehin schon deutlich mehr gekostet hat als geplant ‐ vor allem aber, weil fünf Monate seit Freigabe der Straße zu wenig für eine abschließende Bewertung seien, wie Fraktionsvorsitzende Gaby Lamparsky feststellte. „Lasst uns einfach mal zwei Jahre abwarten und dann bewerten“, so Lamparsky.

Mittelfristig sollte aus Sicht der FDP ein innerstädtischer Einbahnring geprüft werden, der zumindest die Charlottenstraße miteinbezieht.