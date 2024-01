Fünfte Jahreszeit startet in Jettenhausen am Samstag

In Jettenhausen wird die von vielen lang ersehnte fünfte Jahreszeit wieder eingeläutet. Die Häfler Bodenseenarren starten am Samstag, 27. Januar, um 13 Uhr mit der traditionellen Narrenmesse in der Kirche „St. Maria“, geleitet von Diakon Rupert Maier. Ein Zusammenspiel aus Gottesdienst und musikalischer Begleitung durch die Schalmeien der Häfler Bodenseenarren und dem Seehasen-Fanfarenzug mit vielen Hästrägern ist ein Besuch wert.

Im Anschluss wird der Narrenbaum der Häfler Bodenseenarren um 14 Uhr mit einem kleinen Umzug vom Hägeleweg über die Pacellistraße zum Kirchplatz getragen. Dort wird der Narrenbaum dann unter der Leitung von Oliver Hoffmann mit seinen Zimmerleuten gestellt. Unterstützt werden sie hierbei tatkräftig von einigen Mitgliedern der Narren. Für musikalische Stimmung sorgen die Schalmeien und der Seehasen-Fanfarenzug. Für das leibliche Wohl rund um die Veranstaltung sorgen die „Minis“ der Kirchengemeinde St. Maria auf dem Kirchplatz.

Eine Woche später am Freitag, 2. Februar, starten die Häfler Bodenseenarren um 18 Uhr in ihr Hauptfasnetswochenende mit dem Jugendball in der Mehrzweckhalle Jettenhausen. Eine Veranstaltung der Jugend der Häfler Bodenseenarren für Jugendliche von zwölf bis 17 Jahren. Wer sich an das diesjährige Motto „Malle in der Halle“ hält und verkleidet kommt, erhält die Eintrittskarte vergünstigt. Weiter geht es mit dem Jettiball am Samstag, 3. Februar, um 20 Uhr. Es sind wieder einige Auftritte geplant und - ob musikalische Einlage oder Tanzeinlage - es ist für jeden etwas dabei. Für die optimale Stimmung sorgt dieses Jahr wieder DJ Peter S.

Für die Kleinsten findet dann am Sonntag, 4. Februar, um 14 Uhr der Kinderball in der Mehrzweckhalle statt. Dort erwartet sie eine spannende Welt unter dem Motto „Regenbogenland“. Bei einem bunten Programm mit vielen Spielen können sich die Kleinen einen ganzen Nachmittag austoben, während die Mamas und Papas gemütlich Kaffee und Kuchen genießen.

Am Gumpigen Donnerstag werden dann die Schüler, auch in der Ludwig-Dürr-Schule, gemeinsam mit den anderen Häfler Zünften von ihrem Schulalltag befreit und in die Fasnetsferien geschickt. Die Häfler Bodenseenarren freuen sich auf schöne Veranstaltungen mit guter Stimmung. Zu Ende geht die Fasnet dann am Dienstag, 13. Februar, um 17 Uhr mit dem Narrenbaumfällen, zu dem die Bodenseenarren alle einladen.