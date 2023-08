Wie gelingt eigentlich der perfekte Blumenkranz? Hier gibt’s fünf Tipps von Hannah Brüwer. Sie ist Mitarbeiterin im Molke–Team beim Jugend–Kult–Ufer und Mitglied im Häfler Jugendparlament.

1. Tipp: Zuerst sollte man sich fragen, welche Form man haben will. Ein Blumenkranz kann schmal oder buschig werden. Ist ein schmaler Kranz gewünscht, sollten kleinere Blumen eng aneinander gedrahtet und wenig Grünzeug verwendet werden. Bei einem buschigen Kranz können gern größere Blumen eingearbeitet werden. Ein bisschen Grünzeug dazwischen vermittelt eine lockere Struktur.

2. Tipp: Zum Basteln werden neben den bunten Kunstblumen und -gräsern zwei Arten von Draht verwendet: Ein dickerer Draht, der den Kranz bildet und ein dünnerer zum Binden. Beide sollten Grün sein, damit sie später nicht auffallen.

3. Tipp: Die Abwechslung macht’s: Je bunter, desto fröhlicher wirkt der Blumenkranz.

4. Tipp: Jedes Element muss einzeln und sorgfältig am Stiel in den Hauptdraht gebunden werden. Sonst entsteht ein Durcheinander und der Kranz verliert seine schöne Struktur. Es ist wichtig, dass alles in einer Reihe angeordnet ist.

5. Tipp: Einfach Spaß haben!