Die Stadt Friedrichshafen will an fünf Standorten neue Unterkünfte für Geflüchtete erstellen. Insgesamt könnten hier rund 500 geflüchtete Menschen unterkommen. Das hat die Stadt am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Das größte Projekt soll demnach auf einem Grundstück am Kreisel Messe-/Flugplatzstraße entstehen, wo sich das sogenannte „Rote Haus“ befindet, ein ehemaliges Bordell. Das Areal gehört jetzt der ZF. Bei einer Anwohner- und Bürgerinformation am Freitag, 26. Januar, 18 Uhr, will die Stadt die geplanten Standorte der Öffentlichkeit vorstellen.

Gemeinderat berät

„Der Bedarf an Unterkünften für Geflüchtete lässt sich nicht mehr wie bisher über Anmietungen oder Nutzung eigener Gebäude und städtischer Wohnungen decken“, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Daher solle der Gemeinderat in der nächsten öffentlichen Sitzung, Montag, 5. Februar, über die Planung und Bereitstellung von fünf neuen Standorten für Unterkünfte entscheiden. Schon zuvor sollen Anwohner und Bürger über die folgenden geplanten Standorte informiert werden.

Standorte benannt

Neben dem Grundstück „Rotes Haus“, wo 127 bis 191 Geflüchtete untergebracht werden könnten, benennt die Stadt vier weitere Standorte. Allmannsweiler, Eggenweg, für maximal 150 Personen; Ettenkirch, Petrus-Mohr-Weg, neben Pfarrhaus St. Petrus und Paulus, für maximal 52 Personen; Ettenkirch-Waltenweiler, Waltenweiler Straße, neben Feuerwehrmuseum, für maximal 16 Personen; und Kluftern, nördlich der Brunnisachhalle, für maximal 76 Personen.

Kreis baut an der Schwabstraße

Der Bodenseekreis baut außerdem eine Flüchtlingsunterkunft in der Schwabstraße. In der jüngsten Sitzung hat der Kreistag die Pläne für den Bau einer Gemeinschaftsunterkunft für bis zu 128 Geflüchtete neben dem Polizeirevier auf den Weg gebracht.

Kein Zeitplan

Für die Entwicklung der fünf neuen Standorte gebe es noch keinen festen Zeitplan, schreibt die Stadt. Der Gemeinderat solle in der Februar-Sitzung zunächst eine Grundsatzentscheidung über die Standorte selbst treffen. Die fünf Standorte seien nach einer vorangegangenen Prüfung von über 40 Standorten als grundsätzlich geeignet ausgewählt worden. Die nicht weiterverfolgten Orte seien aus verschiedenen Gründen nicht geeignet, etwa wegen ihres Zuschnitts, baurechtlichen Problemen oder der Lage der Grundstücke.