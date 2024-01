Die Vorsitzende des Ortsbauernverbandes Oberteuringen, Birgit Locher, distanziert sich im Nachgang der Bauernproteste vom Montag nochmal deutlich von Rechtsextremen und Querdenkern, die sich möglicherweise vereinzelt in die Demonstration eingeschlichen hätten. Sie fordert, dass die Anliegen der Landwirtschaft in den Mittelpunkt gerückt werden. Ob und wie die Proteste diese Woche weitergehen, ist laut dem Vorsitzenden des Kreisbauernverbandes, Dieter Mainberger noch, offen.

Etwas irritiert zeigt sich Locher am Dienstag über die Berichterstattung in der Schwäbischen Zeitung. Beim Start der Traktorkolonne in Oberteuringen/Hefigkofen hatten zwei Teilnehmer gesagt, dass es ihnen nicht nur um die Landwirtschaft gehe, sondern vor allem um Protest gegen die Regierung allgemein. Sie kritisierten die Politik seit Beginn der Coronamaßnahmen. „Uns geht es um die Anliegen der Landwirtschaft“, sagt Locher. Sie findet es deshalb schade, wenn diese untergingen oder von einzelnen Meinungen überlagert würden.

„Wollen keinen Regierungssturz“

Landwirte dürften nicht pauschal als Querdenker hingestellt werden. Man distanziere sich davon und wolle seitens der Landwirtschaft keinen Regierungssturz. „Ich kann mit jeder Regierung sehr gut leben, solange sie die Interessen der Landwirtschaft wahrnimmt“, sagt Locher.

Das gelte auch für die von vielen Bauern gerade stark gescholtene Ampel samt grünem Landwirtschaftsminister Cem Özdemir. „Das Problem ist, dass sie das in letzter Zeit nicht tut.“ Locher verurteilt auch jede Form von Rechtsextremismus oder Gewalt und nennt das Beispiel von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der von Demonstranten daran gehindert wurde, eine Fähre zu verlassen.

Sie wollen unsere Proteste als Sprungbrett benutzen. Birgit Locher

Locher war eine Hauptorganisatorin des Kreisbauernverbandes bei der Kundgebung. Sie kennt die Problematik der Unterwanderung. Leute mit anderer Gesinnung hätten sich zu den Bauernprotesten dazu geschlichen. „Sie wollen unsere Proteste als Sprungbrett benutzen“, sagt sie. Auch in Ravensburg, wo sie Ansprechpartner für die Presse war, seien zum Beispiel Youtuber vor Ort gewesen, die man eigentlich nicht dabei haben wollte.

Bäuerin Birgit Locher ist Vorsitzende des Ortsbauernverbandes Oberteuringen. Sie hat die Kundgebung in Ravensburg mitorganisiert. (Foto: Silja Vinzens )

Nach Rücksprache mit der Polizei sei aber klar geworden, „dass es für den Veranstalter einer öffentlichen Demo keine Handhabe gibt“, solange die Betreffenden nicht auffällig würden. „Wir können ihnen die Teilnahme an einer öffentlichen Demo, die von der Landwirtschaft ausgerufen wurde, nicht untersagen“, sagt Locher.

Mainberger verweist darauf, dass man sich im Vorfeld genau mit der Polizei besprochen habe. Man habe mit solchen Teilnehmern gerechnet.

Existenz der Bauern im Mittelpunkt

Laut den Verbandsvertretern sollten die Anliegen der Bauern im Mittelpunkt stehen. Jeder dürfe sich frei äußern, sagt Locher, aber bitte auf seiner eigenen Plattform. Die Meinung etwa von Gegnern der Coronamaßnahmen solle im Rahmen von deren Demonstration dargestellt werden.

„Der absolut überwiegende Teil der Landwirte findet es nicht gut, dass die Demo von einzelnen missbraucht wird“, sagt Locher. Mainberger meint, dass das Thema Agrardiesel nur ein Tropfen war, der das Fass zum Überlaufen brachte. Es gehe um die wirtschaftliche Existenz von Landwirten.

Weichen richtig stellen

Es müssten heute die Weichen gestellt werden, damit die Betriebe überleben können. Das sei die Kernaussage.

Mit aufgerufen zur Aktion am Montag waren laut Locher verwandte Branchen, wie etwa das Speditionsgewerbe. Die Bauern seien schließlich auf die Zusammenarbeit mit Transportunternehmern angewiesen. Deshalb seien viele Lastwagen mitgefahren. „Darüber freuen wir uns.“ Mit dem Auftritt der Bauern bei der Protestaktion in Ravensburg zeigt sie sich sehr zufrieden.

Wir möchten keine Galgen sehen, an der die Ampel hängt. Birgit Locher

Man habe im Vorfeld vom Verband einen Verhaltenscodex ausgegeben, sagt sie. Thematisiert wurde dabei die Verkehrssicherheit, der Umgang mit Rettungskräften (Stichwort Rettungsgasse) und auch explizit der Umgang mit Schildern und Symbolik.

„Wir möchten keine Galgen sehen, an der die Ampel hängt“, sagt Locher. Das werfe ein schlechtes Licht auf die Bauern. In Ravensburg habe sie viele gute Sprüche gesehen.

Deshalb verurteilt sie auch den Auftritt eines Mannes, der in Oberteuringen losfuhr und an seinem Baufahrzeug zwei tote Füchse aufgehängt und dazu den Spruch angebracht hat: „So kanns gehen mit den roten Freibeutern“. Der Betreffende sei nicht aus Oberteuringen und dort nicht bekannt.

Zwei aufgeknöpfte Füchse an der Schaufel eines Baufahrzeugs: Der Bauernverband distanziert sich deutlich von dieser Aktion. Der Fahrer sei nicht auf den Oberschwabenhallenparkplatz gelangt und damit kein offizieller Teilnehmer der Protestaktion gewesen. (Foto: Alexander Tutschner )

Derartige Symbolik sei im Codex explizit untersagt, sagt Locher. Man könne derlei schließlich durchaus als Aufruf zur Gewalt verstehen.

Er wäre mit dem Fahrzeug wegen Eingangskontrollen sicher nicht auf den Oberschwabenhallen-Parkplatz gekommen. Hier habe die Aktion der Bauern offiziell ab 9 Uhr begonnen. „Er war nicht Teil unserer Veranstaltung“, sagt Locher.

Wenn jemand im Tross mit anfahre, habe man weder Handhabe noch Verantwortung seitens der Veranstalter. „So etwas können wir nicht verhindern“, sagt Mainberger.

Verbraucher nicht überfordern

Wie es mit dem Protesten im Bodenseekreis weitergeht, ist laut Mainberger noch nicht klar. Man denke gerade darüber nach. Man wolle den Verbraucher letztlich auch nicht brüskieren mit zu vielen Störungen des öffentlichen Lebens. Wenn man aber nicht störe, werde man nicht wahrgenommen. Das sei das Dilemma der Bauern.