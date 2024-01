Die IBO feiert 75. Geburtstag: Vom 20. bis 24. März präsentiert die Messe Friedrichshafen die Jubiläumsausgabe der „Mutter aller Messen“. Laut Pressemitteilung soll sie eine Zeitreise werden von den Anfängen im Jahr 1949 bis in die heutige Zeit. Die IBO entstand ursprünglich, um nach dem Zweiten Weltkrieg der schwer zerstörten Stadt Friedrichshafen neue wirtschaftliche Impulse zu geben.

„Vom musikalischen Wiesnzauber bis zur Europapark-Show: Unser Angebot ist neu inszeniert und voller Überraschungen“, versprechen Messechef Klaus Wellmann und Projektleiterin Julia Graf. Die IBO 2024 wächst und dehnt sich auf zehn Hallen, zwei Foyers und die beiden Freigelände aus.

Spezielle Angebote in der Jugendhalle

Doch auch thematisch entwickle sich die Messe weiter, unterstreicht Projektleiterin Graf. Zum Beispiel durch die neu konzipierte Jugendhalle, die vor allem das jüngere Publikum mit zielgruppenspezifischen Angeboten ansprechen soll. Beispielsweise gibt es dort Stände zur politischen Bildung, zu Gaming und zu Cosplay.

Cosplayer verkleiden sich für ein paar Stunden unter anderem als Figuren aus Mangas, Animes, Filmen oder Videospielen und versuchen, ihre Lieblingscharaktere möglichst originalgetreu nachzustellen.

Gemeinsam feiern beim Wiesenzauber in Halle A1

Mit dem Wiesenzauber möchten die Messemacher in der Halle A1 einen perfekten Ort fürs gesellige Beisamensein mit Musik und Bewirtung schaffen. Besucher können sich dort am Samstagabend, 23. März, in ausgelassener Atmosphäre auf den Frühling einstimmen. „Unser Ziel ist es, ein Messeerlebnis zu ermöglichen, das alle Altersgruppen unterhält und begeistert“,sagt Graf.

Tickets und Öffnungszeiten

Die IBO und ihre Schwestermessen „Urlaub Freizeit Reisen“, „Garten und Ambiente Bodensee“ und „Neues Bauen“ finden von Mittwoch, 20. bis Sonntag, 24. März 2024 parallel statt. Sie haben täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Tageskarte ist online für 9,50 Euro erhältlich und ermöglicht den Eintritt für alle vier Messen. Für Familien ist ein Familienticket online für 21 Euro erhältlich. Tickets für den Wiesnzauber sind ebenfalls online erhältlich. Weitere Informationen gibt es im Internet unter WWW.IBO-MESSE.DE und auf WWW.FACEBOOK.COM/IBOMESSE.