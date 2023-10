Für eine Einbahnstraßenlösung plädiert die FDP-Fraktion in ihrer jüngsten Pressemitteilung. Leider sehe sie sich in früheren Bedenken bestätigt, heißt es in der Begründung. „Auch wenn der Verkehr nach dem erneuten Abschalten der meisten Ampeln besser fließt, bleibt dennoch das bei Fahrradfahrern sehr unbeliebte Mitschwimmen zwischen den motorisierten Fahrzeugen, da die entfallende dritte Spur nun mit Podesten bestückt ist“, heißt es in der Mitteilung.

Die FDP-Fraktion habe 2022 gegen den Beschluss zur provisorischen Umgestaltung gestimmt und fordere nach wie vor eine eigene Spur für Fahrradfahrer in der Friedrichstraße, sagt Gaby Lamparsky. Aus Platzgründen lasse sich eine solche Fahrradspur nach ihrer Auffassung nur mit einer Einbahnstraßenlösung verwirklichen.

Stadtverkehr soll einbezogen werden

FDP-Fraktion und FDP-Ortsverband favorisieren seit Jahren einen Innenstadtring mit Einbahnverkehr in Friedrich- und Charlottenstrasse, so die Presseinformation. Ob der Innenstadtring im oder gegen den Uhrzeigersinn angelegt werde, müsse auch mit dem Stadtverkehr abgestimmt werden.

„Die frei werdenden Autospuren bei einer Einbahnstraßenlösung könnten ohne großen Aufwand und Kosten zu einer gegenläufigen Fahrradspur angelegt werden, sodass die Fahrradfahrer weiterhin jeweils in beide Richtungen fahren könnten“, erklärt die Fraktion.

So sollen Fahrräder sicher passieren können

Wenn im Bereich der Friedrichstraße die seeseitige Autospur verwendet wird, dann ist die neue Fahrradspur auch in weiten Teilen vor abbiegenden Autos sicher und die gerade erst erstellten Podeste können für eine weitere Erprobungszeit erhalten bleiben, meint Markus Steybe. Durch eine Einbahnstraßenlösung könne auch die Gesamtsituation in der Charlottenstraße entschärft werden.

Die meisten Häflerinnen und Häfler würden zustimmen, dass die Charlottenstraße eine der unübersichtlichsten und gefährlichsten Straßen in der Stadt ist, sagt Peter Stojanoff. Eine verbesserte Aufenthaltsqualität und ein entspanntes Einkaufen in der Nordstadt, auch an Markttagen kämen hinzu.