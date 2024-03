Friedrichshafens Zukunft wird grün

Seit 2017 fördert die Stadt Friedrichshafen die naturnahe Bepflanzung von Gärten, Dach- und Fassadenbegrünungen, Entsiegelungen und die Anlage von Biotopen zum Erhalt und Ausbau der biologischen Vielfalt. Das Förderprogramm „Mehr Natur in Friedrichshafen“ wurde nun grundlegend aktualisiert und zum Förderprogramm „Häfler Zukunftsgrün“ umbenannt.

Das neue Programm startet nun zum 1. April und bietet umfassende Beratung und ein breiteres Spektrum an Fördermodulen. Es schafft Häfler Bürgerinnen und Bürgern zahlreiche Anreize, die eigenen Möglichkeiten auszuschöpfen und somit einen wichtigen Beitrag zur Klimaanpassung und zur Förderung der biologischen Vielfalt zu leisten. Neben der Anpassung der Fördersätze und der förderfähigen Maßnahmen bestehender Module wurden weitere Module zur Förderung der Klimaanpassung ergänzt.

Hierzu zählen zum Beispiel die Förderung von Zisternen und die Pflege von Großbäumen, die dem Hitzeschutz an heißen Sommertagen dienen. Zisternen halten Regenwasser zurück und geben dieses verzögert an die Umwelt ab, was bei Starkregen das Überflutungsrisiko deutlich reduziert.

Im Bereich der Dachbegrünung kann zudem zwischen den vier Bausteinen „Extensive Dachbegrünung“, „Intensive Dachbegrünung“, „Biodiversitätsgründach“ und „Retentionsgründach“ gewählt und kombiniert werden. Dies bietet den Vorteil, dass nun auch bei Gebäuden mit Verpflichtung zur Dachbegrünung die Mehrkosten einer höherwertigen Begrünung förderfähig sind. Erweitert wurde auch die kostenlose und unverbindliche Erstberatung zu den Modulen „Dachbegrünung“, „Fassadenbegrünung“ und „Naturnahe Bepflanzung von Gärten“. Die Anmeldung hierzu erfolgt online.

Unterlagen