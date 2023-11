Friedrichshafens Volleyballer verlieren den nächsten Krimi

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen haben das zweite Topspiel innerhalb von vier Tagen äußerst knapp verloren. Nach dem 2:3-Krimi im Pokal gegen die Berlin Recycling Volleys verloren die Häfler am Mittwochabend das Bundesligaduell bei der SVG Lüneburg mit 2:3 (22:25, 25:22, 33:31, 17:25, 17:19). Spannender konnte das Spiel kaum sein ‐ allerdings leisteten sich die Profis beider Mannschaften auch jede Menge Fehler.

Für den VfB gehen die stressigen Tage direkt weiter. Am Freitag (20 Uhr/Spacetech-Arena) empfängt Friedrichshafen in der Bundesliga den amtierenden Meister Berlin.

Einen Matchball nicht genutzt

Wie gegen Berlin im Pokal führte der VfB auch am Mittwoch in Lüneburg mit 2:1-Sätzen. Doch wieder musste der VfB in den Tiebreak. Der fünfte Satz geriet ‐ wie fast das gesamte Match ‐ zu einer extrem spannenden Angelegenheit. Die Häfler führten meist mit ein bis zwei Punkten. Doch Lüneburg kämpfte sich, angetrieben von den 2600 Fans in der LKH-Arena zurück und glich zum 12:12 aus. Kurz darauf hatten die Gastgeber den ersten Matchball: Den vergab Theo Mowinkel mit einem der zahlreichen Aufschlagfehler.

Den zweiten Matchball wehrte der starke Tim Peter (insgesamt 19 Punkte) ab, ehe die Häfler ihrerseits die Chance hatten, das Spiel zu beenden. Doch das klappte nicht ‐ beim vierten Lüneburger Matchball schlug Peter ins Aus und beendete das Spektakel. „Das Spiel war mental anstrengend“, sagte Lüneburgs Erik Röhrs. „Wenn wir mehrere Punkte konstant gespielt haben, waren wir aber die bessere Mannschaft.“

Der Zuspieler ist doch noch mit an Bord

Peter zog sich nach seinem letzten Fehler frustriert das Trikot vors Gesicht. Die Häfler hatten wie gegen Berlin eine große Chance auf einen Sieg verpasst. Immerhin nahmen sie einen Punkt mit auf die lange Rückreise. Und die Erkenntnis, dass es im Kader durchaus Alternativen gibt, wenn die Stammkräfte nicht in Topform sind. So ersetzte der Kanadier Jackson Young ab Ende des ersten Satzes Jan Fornal, der überhaupt nicht ins Spiel gefunden hatte. Young machte zwar unter anderem den Aufschlagfehler beim Matchball, doch er zeigte auch sein Potenzial.

Gute Nachrichten hatte es vor der Partie gegeben: Ihren Hauptzuspieler, den serbischen Nationalspieler Aleksa Batak, hatten die Häfler gesundheitlich doch noch so hinbekommen, dass er auf dem Feld stehen konnte. Als zweiter Zuspieler war der 18-jährige Daniel Habermaas von den Volley Youngstars mit dabei ‐ denn Sergio Carrillo hatte die rund 800 Kilometer lange Fahrt von Friedrichshafen nach Lüneburg wegen einer starken Erkältung erst gar nicht angetreten.

Unglaubliches Finale im dritten Durchgang

Um den ersten Satz zu gewinnen, reichte aber auch Youngs Einwechslung nicht mehr. Die frühe Führung im ersten Durchgang hatten die Häfler längst abgeben müssen, mit einem Aufschlagfehler von Tim Peter sicherte sich Lüneburg das 1:0 (25:22). Es war der erste Satzverlust der Häfler in der noch jungen Bundesligasaison nach den beiden 3:0-Erfolgen gegen die Aufsteiger Freiburg und Karlsruhe.

Im zweiten Durchgang spielten zwei Faktoren eine elementare Rolle: Friedrichshafens Blockstärke und Lüneburgs Aufschlagprobleme. Sechsmal räumte der VfB-Block die gegnerischen Angreifer ab, viel zu oft gingen die Aufschläge der SVG ins Aus oder ins Netz. „Wenn du einen engen Satz gewinnen möchtest, darfst du dir nicht so viele Aufschlagfehler leisten“, sagte SVG-Manager Matthias Pompe in der Satzpause bei Dyn. Den Durchgang hatte Lüneburg mit 22:25 abgegeben.

Ein atemberaubendes Finale lieferten sich beide Mannschaften im dritten Durchgang. Wieder hatte der VfB eine deutliche Führung abgegeben. Doch die SVG konnte sieben Satzbälle nicht nutzen, der VfB nutzte seinen zweiten Satzball zum 33:31. Von diesem Satzende mussten sich die Häfler offensichtlich mental erholen, denn im vierten Durchgang waren sie einigermaßen von der Rolle (17:25). Im Tiebreak legten sie deutlich zu, doch es reichte nicht zum Sieg.