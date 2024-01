Friedrichshafens Volleyballer setzen das richtige Zeichen

Die Siegesserie der Helios Grizzlys Giesen, die auch vor den Berlin Recycling Volleys nicht Halt gemacht hat, haben die Volleyballer des VfB Friedrichshafen eindrucksvoll gestoppt. Die Häfler gewannen am Samstag ihr Bundesligaheimspiel gegen die Niedersachsen mit 3:1 (25:19, 17:25, 25:22, 25:15). Zwar hat der VfB ein Spiel mehr absolviert als Giesen - im Kampf um Platz zwei und drei haben die Häfler dennoch gute Karten.

Dem Serienmeister gilt es aus dem Weg zu gehen

Sechs Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde liegt Friedrichshafen einen Punkt vor den Grizzlys, die bis Samstag zwölfmal in Folge gewonnen hatten. „Dieser Sieg war ganz wichtig im Kampf um Platz zwei und drei“, sagte VfB-Trainer Mark Lebedew. „Ich gehe fest davon aus, dass Berlin die Hauptrunde gewinnen wird.“ Stand jetzt streiten sich die Häfler mit Giesen und der SVG Lüneburg um Platz zwei und drei - der Vierte bekommt es im Play-off-Halbfinale dann höchstwahrscheinlich mit dem Serienmeister Berlin zu tun.

Giesen kann zwar wieder an den Häflern vorbeiziehen - doch am letzten Hauptrundenspieltag (8. März) treffen Giesen und Lüneburg aufeinander und nehmen sich gegenseitig Punkte weg. „Wir müssen in den restlichen Spielen immer drei Punkte holen“, meinte der starke VfB-Angreifer Tim Peter am Samstagabend. „Die Ausgangsposition ist für uns immer noch nicht brillant, aber wir haben wieder Chancen auf Platz zwei, das zählt.“

Nur zu Beginn und im zweiten Satz ein paar Probleme

Die Häfler brauchten den Heimsieg gegen die Grizzlys. Zum einen, um nach dem bitteren 0:3 in Berlin wieder in die Spur zu finden und Selbstvertrauen zu tanken. Zum anderen aber auch, um ein Zeichen an die Konkurrenz zu setzen. „Das haben wir geschafft“, freute sich Lebedew. „Das war das richtige Ergebnis.“

Eines, dass sich Friedrichshafen in der ausverkauften und sehr lauten Spacetech-Arena durch einen sehr guten Auftritt verdient hatte. „Wir haben am Anfang und auch im zweiten Satz ein bisschen mit uns selbst gekämpft“, meinte der Trainer. „Dann haben wir aber gezeigt, dass wir heute die bessere Mannschaft waren.“ Einmal mehr in starker Form war Michal Superlak - der polnische Diagonalangreifer kam auf 22 Punkte und wurde zum besten Spieler gewählt. „Es war keine leichte Woche“, gestand Superlak im Interview bei Dyn. „Wir sind aggressiv geblieben, das war wichtig.“

Der Beginn war aus Sicht der Gastgeber noch schleppend. Dazu kamen Probleme am Anschreibetisch - mehrfach wurde ein falscher Spielstand angezeigt. Es gab kurze Unterbrechungen, auch das führte dazu, dass der VfB zunächst seinen Rhythmus nicht fand. Dann gab es allerdings das erste Statement: Jackson Young räumte im Block den starken Giesener Michiel Ahyi ab zum 11:10. Das gab den Häflern Auftrieb, kurz darauf stand es 18:12. Den zweiten Satzball verwandelte schließlich Tim Peter zum 25:19.

Was dem Trainer noch besser gefallen hätte

Im zweiten Durchgang änderte sich das Bild. Ahyi kam nun viel besser zur Geltung, aus einem 5:5-Zwischenstand machte Giesen eine 13:8-Führung. Der VfB verschlug zu viele Aufschläge und hatte jetzt auch Probleme in der Annahme und beim Angriff. Zwar kamen die Gastgeber noch einmal auf 16:19 heran, doch zwei Fehler von Superlak sowie unter anderem ein cleverer Angriff von John Hatch über den VfB brachten den Gästen beim 24:17 sieben Satzbälle. Bezeichnend für den Durchgang: Gleich den ersten nutzten die Grizzlys durch einen Block von Ahyi gegen Peter.

Der VfB schüttelte sich kurz und schlug dann stark zurück. Der Niederländer Ahyi brachte seine Mannschaft zwar zurück, nachdem die Häfler bereits mit 18:14 geführt hatten. Doch am Ende wurde er zweimal von José Masso geblockt - den dritten Satzball schlug Superlak schließlich geschickt in den Block zum 25:22. Im vierten Satz spielte sich der VfB zwischendurch in einen kleinen Rausch. „Der VfB hat verdient gewonnen“, musste später auch der Ex-Häfler Jakob Gün-thör anerkennen. Am Ende klappte fast alles. Bis zum 10:7 blieb Giesen noch dran, kurz darauf stand es allerdings 20:11. Giesens Trainer Itamar Stein schüttelte an der Seite den Kopf, die Häfler und ihre Fans holten schon zum Feiern aus.

Ein Ass von Masso brachte dem VfB zehn Matchbälle, den zweiten verwandelte Young zum 3:1-Heimsieg. „Ich hätte mir ein bisschen mehr das Spiel mit Masso gewünscht“, meinte Lebedew. Der kubanische Mittelblocker machte in den ersten drei Sätzen einige leichte Fehler, vergrub zwischendurch frustriert seinen Kopf unter einem Handtuch. „Aber er hat aus meiner Sicht dennoch sein bestes Spiel in Friedrichshafen gemacht“, lobte Lebedew. „Denn er ist trotz seines Frusts präsent geblieben.“