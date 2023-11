Friedrichshafens Volleyballer kommen böse unter die Räder

Der VfB Friedrichshafen hat einen absolut enttäuschenden Auftritt bei den Helios Grizzlys Giesen hingelegt. Der deutsche Vizemeister verlor am Mittwochabend in Hildesheim vollkommen verdient mit 0:3 (16:25, 16:25, 19:25). Vor allem im Block klappte bei den Häflern gar nichts. Dazu bekamen sie Michiel Ayhi überhaupt nicht in den Griff ‐ der Niederländer machte 19 Punkte.

Im Block klappt überhaupt nichts

Egal, welche Statistik man am Mittwoch nach nicht einmal anderthalb Stunden Spielzeit zur Hand nahm, alles sprach ganz deutlich für Giesen. 9:3 Asse, 7:1 Blocks ‐ nichts sprach für den VfB. „Das tut natürlich weh“, sagte Mittelblocker und Kapitän Marcus Böhme nach der 0:3-Packung bei Dyn. „Da können wir eine ganze Menge daraus lernen.“

Dass die Häfler bei den Grizzlys derart chancenlos sein würden, war absolut nicht absehbar. Mindestens auf Augenhöhe hatte VfB-Trainer Mark Lebedew sein Team erwartet. Doch zu keinem Zeitpunkt der Partie konnte der Australier an der Seitenlinie zufrieden sein. Die erste Führung für seine Mannschaft gab es zu Beginn des dritten Satzes. Doch auch da, als es eine Zeit lang eng zur Sache ging, schaffte der VfB keine Serie und konnte sich nicht absetzen. Bezeichnend für den ganzen Auftritt der Häfler war vielleicht ein Ballwechsel Mitte des dritten Durchgangs: Es ging lang hin und her, Libero Nikola Pekovic wehrte einmal klasse mit dem Fuß ab, doch dann wurde Simon Kohn im Block vom Ex-Friedrichshafener Jakob Günthör abgeräumt. Danach stand es 19:13 und die Überraschung rückte immer näher.

Klare Worte vom VfB-Kapitän

Seine erste Auszeit nahm Giesens Trainer Itamar Stein beim Stand von 23:18. Da hatte der VfB durch Severi Savonsalmi gerade zwei Punkte in Folge gemacht. Das war allerdings nur ein äußerst kurzes Strohfeuer. Nach der Auszeit machte Savonsalmi einen Fehler, den zweiten Matchball schenkte der VfB den Gastgebern durch einen weiteren Fehlaufschlag. „Wir mussten, dass es machbar ist“, sagte Lorenz Karlitzek bei Dyn. „Das 3:0 fühlt sich natürlich mega gut an.“

Alles andere als mega gut gelaunt waren natürlich die Gäste vom Bodensee. „Wir müssen im Training die Köpfe zusammenstecken und darüber reden“, meinte Böhme. „Vom Tisch ist dieser Auftritt natürlich noch nicht.“ In der Tabelle zog Giesen an Friedrichshafen vorbei ‐ der VfB ist nach fünf Spielen und drei Niederlagen in Folge nur Siebter. Das ist natürlich überhaupt nicht der Anspruch der Häfler. „Wir haben uns überhaupt nicht auf unser Spiel konzentrieren können“, sagte Böhme.

Gebrauchter Abend für Superlak

Die Giesener dagegen spielten sich vor rund 1300 Zuschauern in der Volksbank-Arena in einen Rausch, der drei Durchgänge lang anhielt. „Im Aufschlag und der Annahme haben wir das Spiel gewonnen“, meinte Karlitzek, der mit zwölf Punkten zweitbester Angreifer der Partie war. Beim VfB hatte nur Tim Peter (acht Punkte) annähernd Normalform erreicht. Einen total gebrauchten Abend erwischte abermals Michal Superlak, der im Angriff nur auf eine Quote von 31 Prozent kam. „Er hat nicht viel getroffen“, sagte auch Karlitzek. Nur: An Superlak alleine lag die glatte Niederlage des VfB natürlich nicht.