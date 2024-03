Nach 15 Jahren ist Schluss: Friedrichshafens Oberbürgermeister Andreas Brand tritt 2025 nicht für eine dritte Amtszeit an. Das teilte Brand in der Sitzung des Gemeinderats am Montag mit. Ende Oktober 2024 wird der OB in den Ruhestand eintreten - und damit sieben Monate früher als vorgesehen.

„Heute ist der richtige Zeitpunkt, Ihnen meine persönliche Entscheidung zur OB-Wahl mitzuteilen“, sagte Andreas Brand zu Beginn der Gemeinderatssitzung. Er wolle „Verbindlichkeit und Klarheit“ schaffen.

„Selbstbestimmt, geplant und unabhängig vom Tagesgeschehen habe ich den Zeitpunkt der Bekanntgabe gewählt“, so der OB.

„Neues Kapitel“ in Brands Leben

Die Entscheidung, nicht noch einmal als OB zu kandidieren, habe er gemeinsam mit seiner Familie getroffen, berichtete Brand. „Eine dritte Amtszeit ist in unserer Zukunftsplanung nicht vorgesehen.“ Es gebe viele „Ideen, Wünsche und Überlegungen“ für dieses „neue Kapitel“ in seinem Leben. „Das wird gut“, sagte der OB.

Wichtig sei ihm ein geordneter Übergang. „Im Juni werden die Bürgerinnen und Bürger einen neuen Gemeinderat und neue Ortschaftsräte wählen. Im Herbst beginnt dann für die neu zusammengesetzten Gremien die Arbeit“, sagte er.

Weiter berichtete Brand, dass er Regierungspräsident Klaus Tappeser um die Versetzung in den Ruhestand zum 31. Oktober 2024 gebeten habe. „Er wird meinem Antrag entsprechen.“

Eine konkrete Begründung, warum er vorzeitig in den Ruhestand eintritt, lieferte Brand nicht. Nur so viel: „Sieben Monate früher - das ermöglicht und schafft einen guten Übergang.“ Alles solle „Hand in Hand und in einem überschaubaren Zeitraum gehen“.

So geht es jetzt weiter

Seine Aufgaben als Oberbürgermeister werde er bis Ende Oktober „mit aller Kraft und allem Einsatz fortsetzen“. „Für mich war und bleibt es meine Pflicht und Verantwortung und ist es eine Ehre, für unsere Stadt und ihre Ortschaften erfolgreich zu arbeiten“, sagte Brand.

Ich bin dankbar für die Unterstützung, die Tatkraft und das Engagement, das ich und wir über all die Jahre erfahren haben. Andreas Brand

Die städtischen Mitarbeiter hatte der OB unmittelbar vor der Sitzung des Gemeinderats informiert. „Ohne die gesamte Verwaltung, ohne die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht es nicht - ich bin dankbar für die Unterstützung, die Tatkraft und das Engagement, das ich und wir über all die Jahre erfahren haben.“

Die Gemeinderäte haben die Nachricht ohne erkennbare Reaktion aufgenommen. Es gab keinen Applaus und auch keine Nachfragen. Wann genau die Oberbürgermeister-Wahl stattfinden wird, wird der Gemeinderat in der nächstmöglichen Sitzung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben festlegen.