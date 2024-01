Allen Krisen zum Trotz hat Oberbürgermeister Andreas Brand beim Jahresempfang im Graf-Zeppelin-Haus dazu aufgerufen, im neuen Jahr zu versuchen, „den Krisenmodus zu verlassen“. In die Pflicht nahm er die Politik, aber auch jeden einzelnen Bürger.

Vor rund 1400 Gästen im Hugo-Eckener-Saal und weiteren 300 Bürgern, die seine Rede per Live-Übertragung im Ludwig-Dürr-Saal verfolgten, rief Brand dazu auf, „mit dem Blick voraus klaren Kurs zu halten“ und „mutig Entscheidungen zu treffen“.

Zustimmung für Kretschmann in der Migrationsfrage

Die Bundes- und Landespolitik sieht der OB akut insbesondere beim Thema Migration in der Pflicht, denn: „Wir kommen an Grenzen.“ Einfach keine Geflüchteten mehr aufzunehmen, sei für die Stadt keine Option. Denn das sei keine Entscheidung, die der Gemeinderat treffen könne.

Brand teilte die Haltung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der vor Untätigkeit in der Migrationsfrage gewarnt hatte, weil sonst der Einruck entstehe, dass der Staat handlungsunfähig sei. „Wenn es uns nicht gelingt, Handlungsfähigkeit über Parteigrenzen hinweg herzustellen, dann brauchen wir uns über manche Wahlergebnisse nicht zu wundern“, sagte der Oberbürgermeister.

Suizid einer Ärztin: OB verspricht Aufklärung

Zu den Geschehnissen rund um den mutmaßlichen Suizid einer Ärztin am Klinikum Friedrichshafen und deren schwerwiegende Vorwürfe kündigte Andreas Brand eine „umfassende, lückenlose und gründliche Aufklärung und Aufarbeitung des Sachverhalts“ an. Dafür benötige es „Zeit, die wir uns jetzt geben, und Zeit, die wir uns nehmen müssen“, so der OB und Aufsichtsratsvorsitzende des Klinikums. Beauftragt mit der unabhängigen Aufarbeitung sei eine erfahrene Anwaltskanzlei. „So können und werden wir das Vertrauen in die gute Arbeit der Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger zurückgewinnen“, zeigte sich Brand überzeugt.

„Größter Qualitätssprung“ im ÖPNV

Breiten Raum nahm in seinem Jahresrückblick auch die Klimakrise ein. Das Ziel der klimaneutralen Stadt werde Friedrichshafen bis zum Jahr 2040 erreichen, kündigte Andreas Brand an, machte aber auch deutlich, dass die Stadt für das Erreichen dieses Ziels viel Geld benötige. Zu den ganz konkreten jüngsten Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen in Friedrichshafen zählte er neben der Begrünung des Adenauerplatzes und der grünen Fassade fürs Technische Rathaus auch die Investitionen in den öffentlichen Personennahverkehr.

Mit Beginn des neuen Jahres hätten sich Angebot und Qualität des Stadtverkehrs Friedrichshafen deutlich verbessert - unter anderem durch erweiterte Abendverkehre, Änderungen im Liniennetz und eine moderne Busflotte. Vor dem Hintergrund, dass auch der Landkreis seine Buslinien ausbaut, sprach Brand vom „größten Qualitätssprung seit vielen Jahren“.

Dass ein solcher Qualitätssprung bei der Umgestaltung der Friedrichstraße nicht so recht gelungen ist, räumte der OB unumwunden ein. Weshalb der Gemeinderat Nachbesserungen beschlossen habe.

„Gewaltige Aufgabe“ Kinderbetreuung

Als „gewaltige Aufgabe“ bezeichnete der OB, dem stetig wachsenden Betreuungsbedarf für Kinder über und unter drei Jahren gerecht zu werden. Allein in den vergangenen zehn Jahren seien in Friedrichshafen mehr als 500 neue Kita-Plätze entstanden - was einem Zuwachs von 20 Prozent entspreche. Und der Ausbau gehe weiter.

Statement zum Stiftungsstreit

Nicht fehlen durfte in der Rede des Oberbürgermeisters auch in diesem Jahr das fast schon obligatorische Statement zum Rechtsstreit um die Zeppelin-Stiftung. Und auch in diesem Jahr erhielt Brand für seine Ansage viel Beifall: „Die Stadt bleibt standhaft und wird weiterhin alles dafür tun, dass die Zeppelin-Stiftung dort bleibt, wo sie hingehört: bei der Stadt Friedrichshafen und ihren Bürgerinnen und Bürgern.“

Festlich eingerahmt hat den Jahresempfang das Stadtorchester unter der Leitung von Pietro Sarno - mit der „Nacht in Venedig“ von Johann Strauß und „Danzas Cubanas“ von Robert Sheldon.

Über den Vortrag des Neurowissenschaftlers und Gedächtnisweltmeisters Boris Konrad wird Schwäbische.de noch gesondert berichten.

Der Empfang in Zahlen

Für den Jahresempfang hat die Stadt an rund 1700 Gäste Karten ausgegeben - 1400 für die Veranstaltung im Hugo-Eckener-Saal und 300 für die Live-Übertragung im Ludwig-Dürr-Saal.

Für die Bewirtung der Gäste hat die Stadt 1400 belegte Partybrötchen (Salami, Rauchfleisch, vegane Tomatencreme), 1200 gedrittelte Butterseelen und 1200 gedrittelte belegte Seelen (Salami, Schinken, Käse, vegane Tomatencreme) bereitgestellt.

Die Bestellung beim Weingut Herzog von Württemberg in Ludwigsburg sah so aus: 360 Flaschen Gutswein Trollinger-Lemberger trocken, 288 Flaschen Gutswein Riesling trocken. (sz