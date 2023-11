Friedrichshafens Handballer haben es mit dem Spitzenreiter zu tun

In der Handball-Bezirksliga hat die HSG Friedrichshafen-Fischbach abermals eine schwere Aufgabe vor der Brust. Wieder empfangen die Blisshards den Tabellenführer. Zuvor sind die HSG-Handballerinnen in der Bodenseesporthalle an der Reihe. Auch die Konkurrenz der SG Ailingen-Tannau genießt in der Bezirksliga Heimrecht.

HSG Friedrichshafen-Fischbach ‐ TG Biberach (Sa., 20 Uhr, Bodenseesporthalle): Manchmal gibt es im Sport merkwürdige Zufälle. Wie Ende Oktober bekommen es die HSG-Handballer vor den eigenen Fans in der Bezirksliga mit dem Spitzenreiter zu tun. War vor zwei Wochen die SG Ulm & Wiblingen als Tabellenführer am Bodensee, so ist es am Samstag die TG Biberach, mit der sich die Blisshards messen dürfen. „Die TG hat sich den Aufstieg auf die Fahne geschrieben und geht somit als Favorit in die Partie“, sagt HSG-Trainer Andreas Rohrbeck. „Ich habe mitbekommen, dass Biberach über ein starkes Angriffsspiel verfügt. Das heißt, dass wir Stabilität in der Abwehr im Zusammenspiel mit unseren Torhütern bekommen müssen und uns in diesem Bereich steigern und konstanter werden müssen.“ Doch auch das Häfler Offensivspiel hatte sich zuletzt verbessert, obwohl die HSG wohl auf die eine oder andere Stammkraft verzichten muss. „Wir haben in diesem Spiel nichts zu verlieren und wollen dem nächsten Spitzenteam Paroli bieten. Zudem haben wir ja schon gezeigt, wie man einen Tabellenführer schlägt“, meint Rohrbeck lachend. Gegen Ulm &Wiblingen gewann die HSG mit 46:38.

Frauen-Bezirksliga: HSG FN-Fischbach ‐ HC Hard (Sa., 18 Uhr, Bodenseesporthalle): „Hard hat aus meiner Sicht zwei Spielerinnen in ihren Reihen, die es in den Griff zu bekommen gilt. Wir haben einen vollen Kader, der auch aus vielen jungen Spielerinnen besteht. Für uns wird es darauf ankommen, eine kompakte Abwehr zu stellen“, sagt HSG-Trainer Alexander Stehle vor dem Duell gegen die Österreicherinnen. Es gehe für sein Team gegen Hard auch darum, die sich bietenden Torchancen konsequent zu nutzen. Dann sei ein Sieg drin.

SG Ailingen-Tannau ‐ TSF Ludwigsfeld (So., 18 Uhr, Carl-Gührer-Halle in Tettnang): Ein „sehr schweres Spiel“ erwartet SG-Trainerin Andrea Vogel gegen die TSF Ludwigsfeld. Und das auch, weil die Gäste aus der Landesliga abgestiegen sind und die Mannschaft, so Vogel, schon lange so zusammenspielt. Heißt: Die TSF würden ihre Laufwege kennen, ballsicher auftreten und auf Tempo spielen. „Wir werden versuchen, dagegenzuhalten und ihren Rhythmus zu unterbrechen. Und dann mal sehen, was rauskommt“, meint Vogel.