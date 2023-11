Friedrichshafens Faustballer haben ein Spitzenspiel

Für die beiden Faustballmannschaften des VfB Friedrichshafen steht am Sonntag der erste Auswärtsspieltag in diesem Winter an. In Allmendingen im Alb-Donau-Kreis treffen die Seehasen in der Landesliga auf den Gastgeber und den TV Heuchlingen II. Es kommt damit zum direkten Aufeinandertreffen der drei Spitzenmannschaften.

Die besten Karten im Kampf um Platz eins hat aktuell der VfB Friedrichshafen. Als einziges Team stehen die Seehasen noch mit weißer Weste da und könnten mit Siegen gegen Allmendingen und Heuchlingen die Tabellenführung übernehmen und sich etwas von der Konkurrenz absetzen.

Ganz anders sieht die Situation beim VfB II aus. Für die Häfler Reserve wird es laut Mitteilung vor allem darum gehen, sich für die wichtigen Partien gegen Aufsteiger Denkendorf und Oberlenningen einzuspielen. Spielbeginn in Allmendingen ist um 10 Uhr.