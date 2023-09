Friedrichshafener Handballfrauen fangen an

Nun steigen auch die Frauen der HSG Friedrichshafen-Fischbach ins Spielgeschehen ein. Ihre erste Partie in der Frauen-Bezirksliga bestreiten die Häfler Handballerinnen am Samstagabend in der heimischen Bodenseesporthalle. Gegner ab 18 Uhr wird der HC Lustenau aus Österreich.

Die HSG Friedrichshafen-Fischbach möchte ihre starke Entwicklung fortsetzen und hat Ambitionen, die besten Plätze zu belegen. Beinahe wäre den Häflerinnen als Aufsteiger im Vorjahr der Aufstieg gelungen ‐ es fehlte am Ende nur ein Tor. Nichtsdestotrotz hat Trainer Alex Stehle die Mannschaft auf ein höheres Level gehoben. Mit dem TV Weingarten ist aber eine starke Konkurrenz in die Liga gekommen. Der Auftakt wird für die HSG sofort zum Gradmesser: Lustenau zählt als Tabellenfünfter der Saison 2022/2023 zu den besseren Teams.

Zweites Saisonspiel für die Herren

Nach dem Frauenspiel sind die Herren der HSG Friedrichshafen-Fischbach dran. Die Mannschaft von Trainer Andreas Rohrbeck zeigte bei der Auswärtsniederlage gegen den SC Lehr (27:32) gute Ansätze und hofft, nun gegen Lustenau (20 Uhr) die ersten Punkte der Saison zu holen.