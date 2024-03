Zwei volle Listen vermeldet die FDP Friedrichshafen für die Gemeinderats- und die Kreistagswahl am 9. Juni. Erklärtes Ziel der Liberalen, die bisher je drei Sitze in beiden Gremien haben: gestärkter Wiedereinzug.

Die Nominierungsversammlung der FDP Friedrichshafen fand im „Dorfkrug“ statt. Gemäß dem Titel ihres Kommunalwahlprogramms „Ein Friedrichshafen für alle Generationen“, das die Partei noch gesondert vorstellen will, kandidieren auf den FDP-Listen für Gemeinderat und Kreistag „Menschen aller Altersgruppen von 16 Jahren bis 70 plus aus unterschiedlichen Berufsfeldern“, schreiben die Liberalen in einer Pressemitteilung.

Man habe „Schüler und Studenten, Fachleute aus technischen, medizinischen, kaufmännischen Berufen, Angestellte und Selbstständige bis hin zu Ruheständlern“ für sich gewinnen können. Angeführt wird die Gemeinderatsliste von den drei amtierenden Stadträten Gaby Lamparsky, Markus Steybe und Peter Stojanoff, die Kreistagsliste von Kreisrat Christian Steffen-Stiehl.

„Pragmatische und lösungsorientierte Politik

Die Freien Demokraten streben nach eigenem Bekunden an, „nach der Wahl verstärkt in beide Gremien einzuziehen und weiterhin eine pragmatische und lösungsorientierte Politik zum Wohle aller Bürger zu verfolgen“.

Gaby Lamparsky, Ortsvorsitzende der FDP Friedrichshafen, sagt: „Wir sind stolz darauf, eine so vielfältige Gruppe von Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl am 9. Juni präsentieren zu können. Mit unserem breit gefächerten Team aus unterschiedlichen Berufen und Altersgruppen wollen wir die Zukunft von Stadt und Kreis aktiv mitgestalten und uns für die Interessen der Bürgerinnen und Bürger einsetzen.“