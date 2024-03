Der Baumaschinenhändler Zeppelin hat das Geschäftsjahr 2023 mit einem Umsatz von 3,9 Milliarden Euro (plus 100 Millionen Euro) und einem Gewinn vor Steuern von 154 Millionen Euro (plus 19 Millionen Euro) abgeschlossen.

Der Konzern erwartet 2024 weniger Investitionen in der Baubranche, sieht aber für sich Chancen bei den Themen Energiewende, Mietgeschäft und nachhaltige Antriebssysteme.

Ein Plus trotz geopolitischer und konjunktureller Unsicherheit

„Zeppelin konnte trotz globaler, geopolitischer und konjunktureller Unsicherheiten, die zu einer Investitions- und Kaufzurückhaltung über nahezu alle unserer Geschäftsfelder führte, den Umsatz gegenüber dem Vorjahr steigern“, sagte Peter Gerstmann, Vorsitzender der Geschäftsführung des Zeppelin-Konzerns, bei der Vorstellung der Bilanzzahlen am Donnerstag.

„Ausschlaggebend für dieses gute Ergebnis waren neben der verbesserten Lieferfähigkeit unseres Herstellerpartners Caterpillar und dem hohen abzuarbeitenden Auftragsbestand das große Engagement und die beeindruckende Loyalität unserer Mitarbeitenden.“

„Hohe Resilienz bewiesen“

Zeppelin-Finanzchef Christian Dummler: „Wir haben 2023 erneut unsere hohe Resilienz durch die strategische Ausrichtung des Unternehmens bewiesen. Auch unter zunehmend herausfordernden Rahmenbedingungen konnten wir Zeppelin positiv und wirtschaftlich erfolgreich weiterentwickeln.“

Trotz abnehmender Auftragseingänge im Jahresverlauf sei das Geschäft mit dem Verkauf von Caterpillar-Baumaschinen aufgrund des hohen Auftragsbestands gewachsen. Politische Verunsicherung, anhaltend hohe Zinsen und eine hohe Preisdynamik im Bau drückten aktuell die Nachfrage, so Zeppelin in einer Pressemitteilung, „trotz der notwendigen Investitionen in die Infrastruktur für Energie, Digitalisierung und Instandhaltung sowie in Verkehrswege“.

Hohe Nachfrage für Reparaturen und Wärmepumpen

Anhaltend hoch ist laut Konzern der Auftragseingang für Überholungen und Reparaturen von Motoren, für Großwärmepumpen und Netzersatzanlagen. Die Geschäftseinheit Power Systems steigerte deshalb auch Umsatz und Ergebnis gegenüber dem Vorjahr.

Stabwechsel bei Zeppelin: Peter Gerstmann (links) geht, Matthias Benz kommt. (Foto: Zeppelin GmbH )

Die Märkte der in Friedrichshafen ansässigen Sparte Anlagenbau haben sich demnach stabil entwickelt. Treiber der hohen Nachfrage waren nach Auskunft von Zeppelin Recycling-Lösungen im Kunststoff- und Reifenbereich sowie Mischlösungen in der Batterie-Aufbereitung.

Stabwechsel am 1. Oktober 2024

Die Bilanzpressekonferenz am Donnerstag war die letzte von Peter Gerstmann als Zeppelin-Chef. Er übergibt die Führung des Baumaschinenhändlers und Anlagenbauers am 1. Oktober an Matthias Benz, der bereits im Juli Mitglied der Geschäftsführung wird. Peter Gerstmann leitet das Unternehmen seit 2010.

Ein ausführlicher Bericht über die Bilanzpresskonferenz folgt heute noch auf Schwäbische.de.