Friedrichshafen zeigt sich solidarisch mit Israel: Nach den Angriffen der Hamas auf Israel weht vor dem Rathaus neben der ukrainischen Flagge jetzt auch die israelische Flagge, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt.

Als Zeichen der Solidarität mit Israel und der israelischen Bevölkerung habe die Stadt auf Wunsch von Oberbürgermeister Andreas Brand die Fahne gehisst.

In Gedanken bei Opfern und ihren Angehörigen

Die Angriffe der Hamas auf Israel haben weltweit für Entsetzen gesorgt ‐ auch in Friedrichshafen, heißt es in der Mitteilung weiter. „Die terroristischen Angriffe auf Israel und die Geiselnahmen erfüllen uns mit Schrecken“, lässt sich Oberbürgermeister Andreas Brand zitieren.

Er verurteile den Terror und die Gewalt gegen die Menschen in Israel entschieden. „Unsere Gedanken sind bei den Opfern dieser brutalen Angriffe und deren Angehörigen.“ In Friedrichshafen sind laut Mitteilung 72 Menschen mit palästinensischem Hintergrund gemeldet. Zudem lebten in Friedrichshafen fünf Menschen mit israelischer Staatsangehörigkeit.