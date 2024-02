Auch in Friedrichshafen wollen Menschen für ein friedliches Miteinander auf die Straße gehen. Unter dem Motto „Herz und Haltung statt Ausgrenzung“ laden das Bündnis für Demokratie und Toleranz, die Fraktionen des Häfler Gemeinderats, Mitglieder von Gewerkschaften und Kirchen sowie das Bündnis für Vielfalt am Sonntag, 3. März, zu einer gemeinsamen Veranstaltung ein.

„Unsere Demokratie lebt davon, dass sie vielfältig ist“, sagt Frank Heimpel-Labitzke im Namen des Organisatorenteams. Der gemeinsame Demonstrationszug für „Demokratie und Toleranz“ startet um 15 Uhr am Fridolin-Endraß-Platz. Von dort aus setzt sich der Zug in Bewegung. In Begleitung von Polizei und Ordnern machen sich die Teilnehmer auf den Weg über die Ernst-Lehmann-Straße, die Riedleparkstraße und die Friedrichstraße in Richtung Rathaus.

„Keine gesellschaftliche Mauer errichten.“ Frank Heimpel-Labitzke

Auf der Bühne vor dem Rathaus werden etwa acht Redner verschiedener gesellschaftlicher Institutionen zu den Menschen sprechen - unter ihnen Oberbürgermeister Andreas Brand. Die Leitidee der Veranstaltung sind Wertschätzung, Toleranz, Gerechtigkeit und Solidarität.

„Wir wollen die Leute gewinnen und für ein friedvolles Miteinander werben“, unterstreicht Heimpel-Labitzke: „Das Ziel ist, keine gesellschaftliche Mauer zu errichten, denn wir wissen nicht, was dahinter passiert.“ Die Veranstalter rechnen aktuell mit 1500 Teilnehmern und hoffen auf eine große Unterstützung der Häfler Bürger.