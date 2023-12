Die Ratsfraktion SPD/Linke hat eine Liste mit zahlreichen Fragen zu den Kita-Beiträgen und zur Situation der Kita-Versorgung in Friedrichshafen an die Verwaltung geschickt. Und die hat nun eine mehrseitige Antwort im Kultur- und Sozialausschuss des Gemeinderates (KSA) vorgetragen.

Der Fraktion ging es unter anderem um die Möglichkeit der Gebührenfreiheit bei einer Betreuung von sechs Stunden oder weniger. Auch sollte geklärt werden, wie viele Plätze durch eine pauschale Reduzierung der Öffnungszeiten zusätzlich angeboten werden könnten. Es ging um Praktikums- und FSJ-Stellen, um Wohnungen, die die Stadt an Erzieherinnen und Erzieher vergeben hat, und die Überprüfung des Bedarfs der Betreuungszeit bei den Eltern.

Verwaltung prüft Gebührenmodelle

In Friedrichshafen zahlen die Eltern von Kita-Kindern rund 2,2 Millionen Euro an Beiträgen, sagt die Stadt. Davon entfallen etwa 500.000 Euro Eltern, deren Kinder täglich sechs Stunden oder weniger betreut werden. Die Verwaltung prüfe verschiedene Modelle der Gebührenfreiheit sowie die Möglichkeit der Erhebung von einkommensabhängigen Gebühren, hieß es. Dazu sollen verschiedene Konzepte dem Gemeinderat in Kürze vorgestellt werden.

Bei der Platzvergabe existiert in dieser Stadt ein Punktesystem, mit dem verschiedene Kriterien bewertet werden. „Hierbei finden Berufstätige sowie Alleinerziehende in der Vergabe von Punkten in einem Ranking-System Berücksichtigung“, sagt die Verwaltung. Bei Vorliegen besonderer familiärer Verhältnisse hätten Eltern und alleinerziehende Elternteile die Möglichkeit, bei der Gebührenerhebung einen Zuschuss für die Tagesbetreuung ihrer Kinder beim Jugendamt des Bodenseekreises zu beantragen.

Chancengleichheit für Familien

Die Stadt stellt in diesem Zusammenhang die Chancengleichheit der Familien für den Besuch einer Kindertageseinrichtung in den Vordergrund. Was die Gebühren angeht, so hat die Verwaltung die Modelle verschiedener Kommunen dargestellt, kommt aber zu dem Schluss, dass eine Vergleichbarkeit schwer herzustellen sei, da jede Kommune ihre Schwerpunkte unterschiedlich setze.

Die eingenommenen Gebühren decken in Friedrichshafen laut Stadtverwaltung die Aufwendungen für den Betrieb nur zu fünf Prozent. Vorgeschlagen werde hingegen von Kirchen und kommunalen Landesverbänden ein Deckungsgrad von 20 Prozent. Das würde bedeuten, die in Friedrichshafen sehr niedrigen Gebühren bei gleichzeitig sehr hoher Leistung auch zu erhöhen. Davon aber soll laut Rathaus keine Rede sein.

Reduzierung der Öffnungszeiten

Die von der SPD/Linke-Fraktion nachgefragte Schaffung weiterer Plätze durch eine Reduzierung der Öffnungszeiten hält die Stadt für nicht sonderlich sinnvoll. Zum einen sei eine solche nur temporär umsetzbar, zum anderen müssten für alle Einrichtungen die Betriebserlaubnisse neu beantragt werden, was Monate dauern könne. Das Ergebnis sei im Vergleich zum Aufwand nicht zu rechtfertigen.

Ferner wollte die SPD/Linke wissen, wie viele FSJ- und Praktika-Stellen es gebe und wie die Werbung, die dazu unternommen werde, aussehe. Die Stadt konnte keine genauen Zahlen nennen, wohl aber sagen, dass viele Stellen nicht besetzt sind. Werbung werde auf Messen und in Schulen gemacht, so die Verwaltung.

Die Stadt hat ein Ziel

Als Fazit der Ausschusssitzung bleibt, dass man sich das Onlinetool „Little Bird“, mit dem die Anmeldungen vorgenommen werden sollten, noch einmal anschauen will und dass die Stadt alles tue, einschließlich der Schaffung von Wohnraum für Erzieherinnen, um das Fachkräfteproblem in den Griff zu bekommen.

„Die Stadt Friedrichshafen möchte am Ziel festhalten, jedem Häfler Kind einen Betreuungsplatz anbieten zu können“, schließt der Antwortkatalog der Verwaltung. Bürgermeister Andreas Hein fügte hinzu: „Wir sind am Thema dran.“ Er sehe Kitas auch als Bildungseinrichtungen.

„Entsprechend sehen wir es auch grundsätzlich nicht als Lösung, die Reduzierung der Öffnungszeiten als Platzgewinnmöglichkeit zu nutzen.“ Das Thema der heilpädagogischen Kräfte, nach dem Walter Zacke (Grüne) gefragt hatte, müsse eingebettet sein in ein Konzept der Integration generell. „Das führt ansonsten nicht zur Entlastung“, sagt Hein.

Kampagne für FSJ geplant

Für eine einkommensabhängige Gebührenregelung sei sicherlich, wie von Hans-Josef Bauer(CDU) befürchtet, ein Mehraufwand in der Verwaltung nötig. Dafür aber müsse auch ein Konzept erarbeitet und viele Fragen beantwortet werden, wie ein solches Modell geregelt werden solle. Um weitere FSJ-Stellen zu besetzen, arbeitet die Stadt derzeit an einer neuen Kampagne, mit der man die Jugendlichen ansprechen möchte.