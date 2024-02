Nicht nur den Mitgliedern des Gemeinderats ist er wohlbekannt: der große Sitzungssaal im Häfler Rathaus. Nun will die Stadtverwaltung viel Geld in die Hand nehmen, um die Medientechnik im Saal auf den aktuellen Stand zu bringen.

Der Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt (PBU) berät am Dienstag, 20. Februar, über die Pläne - darüber entscheiden wird der Gemeinderat am Montag, 26. Februar. Was will die Stadt anschaffen - und zu welchem Preis? Ein Überblick.

Warum muss neue Technik her?

Die Medientechnik im großen Sitzungssaal des Rathauses sei „stark veraltet und nicht mehr zuverlässig betreibbar“, schreibt die Stadtverwaltung in der Sitzungsvorlage zum Thema. Eine Reparatur oder ein Austausch von Teilen werde durch die Hersteller nicht mehr sichergestellt.

Teilbereiche habe man in den vergangenen Jahren immer wieder erneuert, wodurch sich „das Zusammenspiel der verschiedenen Bereiche“ aber verschlechtert habe. „Zuletzt gab es immer wieder Ausfälle der Technik, sodass der Sitzungsbetrieb nur eingeschränkt weitergeführt werden konnte“, schreibt die Verwaltung.

Was will die Stadt anschaffen?

Im Saal sollen zwei Präsentationsflächen mit 4K-Beamer her - jeweils eine für Gemeinderäte und Verwaltung. „4K“ bezeichnet die hohe Bildschirmauflösung der Geräte, durch die sich die Projektionsgröße gegenüber dem heutigen Zustand um 30 Prozent vergrößern würde, wie der Vorlage zu entnehmen ist.

Zudem ermöglichen die Beamer Bildteilungen, die erforderlich sind, um beispielsweise bei laufender Präsentation externe Teilnehmer, Abstimmungsergebnisse, Rednerlisten und so weiter einblenden zu können. Auf der Empore will die Verwaltung sechs 13-Zoll-Displays für die Vertreter der Presse einbauen. Und im Flur soll es einen beweglichen Groß-Bildschirm neben dem Saaleingang geben.

Wie soll sich die Akustik verändern?

Die „Sprachverständlichkeit“ im Saal soll sich laut Verwaltung verbessern. Dafür soll es Wand-Lautsprecher sowie Lautsprecher an den Sprechstellen geben. „Alle vorgesehenen Lautsprecher und die Sprechstellen werden so abgestimmt, dass sie störungsfrei zum Einsatz kommen können“, heißt es in den Unterlagen.

Auf der Zuschauerempore sollen neue Lautsprecher unter der Decke „für optimale Sprachverständlichkeit“ sorgen. Außerdem soll es Funktionen für Schwerhörige geben.

Was ändert sich am Konferenzsystem?

Die Verwaltung will neue Sprechstellen anschaffen. Mit den Geräten seien auch neue Funktionen möglich - zum Beispiel „hybride“ Sitzungen. Teilnehmer könnten laut Verwaltung sowohl im Saal als auch von einem anderen Ort aus an der Sitzung aktiv mit gleichem Funktionsumfang teilnehmen.

In den Gremien sei es dann auch möglich per Kopfdruck an der Sprechstelle abzustimmen. Auf dem Display der Sprechstelle würden aktuelle Abstimmungsergebnisse, die Redezeit des aktuellen Redners und vieles mehr angezeigt.

Außerdem könnten sich Stadträte mit einem Transponder an dem Gerät anmelden und das System ordne sie dann dem Platz zu. „So funktionieren Abstimmungen, Redneranzeigen etc. auch ohne feste Sitzordnung“, schreibt die Verwaltung.

Was ist sonst noch geplant?

Es sind laut Sitzungsvorlage einige Hochbauarbeiten nötig. So ist etwa ein Eingriff in die Deckenverkleidung nötig, um den neuen Beamer aufzuhängen. Die Beleuchtung will die die Verwaltung auf LED-Technik umstellen.

Die Stühle sollen neue Bezüge bekommen, da die aktuellen verschlissen sind. Auf der Empore muss der Teppichboden erneuert werden, wie es in den Unterlagen heißt.

„Alle diese Maßnahmen werden zusammen mit den bestehenden Oberflächen zu einem stimmigen Gesamtensemble in Weiß-, Grün-, Beige-, und Holz-Tönen zusammengeführt“, schreibt die Verwaltung. Die Farbgebung nehme „Bezug auf Stadtfarben von Friedrichshafen und die bauzeitliche Gestaltung des Sitzungssaals in einer modernen Übersetzung“.

Was soll das alles kosten?

Für die Erneuerung der Medientechnik und den baulichen Maßnahmen im Sitzungssaal rechnet die Verwaltung mit Gesamtkosten in Höhe von 1,45 Millionen Euro.

Die neue Technik muss zudem bedient werden - wozu die Stadt eventuell eine Minijob-Stelle schaffen will. Budget hierfür: 20.000 Euro pro Jahr.