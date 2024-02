41 Jahre Förster bei der Hofkammer des Hauses Württemberg, 23 Jahre Kreisjägermeister, 24 Jahre im Gemeinderat der Stadt Friedrichshafen, acht Jahre im Kreistag des Bodenseekreises und zehn Jahre im Vorstand des Ski-Club Buchhorn - Carl Deppler war vielfältig interessiert und hat seine Talente zum Wohl seiner Mitmenschen eingebracht. Nur knapp drei Monate nach dem Tod seiner Frau Elfriede ist Carl Deppler am 15. Februar gestorben. Am 4. März wäre er 86 Jahre alt geworden.

Aufgewachsen auf einem Bauernhof in Enzkofen (Ortsteil von Hohentengen), absolvierte Deppler beim Land eine Ausbildung zum Forstwirt, stieg in den mittleren Dienst auf und kam nach einer kurzen Episode beim Forstbetrieb des Fürstenhauses Thurn und Taxis 1961 zur Hofkammer des Hauses Württemberg.

Hingabe und großer Sachverstand

Dort arbeitete er zunächst in der Forstdirektion in Bietigheim und übernahm anschließend in Winzerhausen ein großes Forstrevier. 1973 wechselte Deppler nach Friedrichshafen. Mit Hingabe und großem Sachverstand habe er das Forstrevier Seewald betreut und den jahrhundertealten Baumbestand im Schlosspark gepflegt, heißt es im Nachruf der Hofkammer. Dem Haus Württemberg war er noch im Ruhestand, den er 2002 antrat, eng verbunden. So konnte man ihn bis vor wenigen Jahren mit Mitgliedern der herzoglichen Familie im Seewald antreffen.

Am 4. März wäre Carl Deppler 86 Jahre alt geworden. (Foto: privat )

„Friedrichshafen ist um eine angesehene und geschätzte Persönlichkeit ärmer“, schreibt Oberbürgermeister Andreas Brand. Deppler saß von 1984 bis 2008 im Gemeinderat und erzielte bei seiner letzten Wahl das zweitbeste Stimmergebnis bei der CDU.

Er sei ein Kommunalpolitiker gewesen, der sich immer in den Dienst der Sache gestellt habe, der aber auch mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg hielt. „Bodenständig, offen und immer fair anderen gegenüber“ sei er gewesen. Er hat sich um die Stadt verdient gemacht, wofür ihm 2010 der Ehrenbrief verliehen wurde.

Förster und passionierter Jäger

Hohen Respekt zollt ihm auch die CDU-Fraktion des Gemeinderats. In ihrem Nachruf heben die Vorsitzenden seine „wohltuende menschliche Art, seinen feinen Humor und seinen unerschütterlichen Optimismus“ hervor.

Mit seiner Bodenständigkeit, seiner Naturverbundenheit und seinem Fachwissen hat er manche Debatte bereichert. Als es um den Zustand des Seewaldes ging, machte er schon vor mehr als 20 Jahren auf den Klimawandel aufmerksam und warnte vor den Folgen der Umweltverschmutzung.

Als Förster und passionierter Jäger war Deppler nicht nur ein genauer Beobachter. Er vertrat seine Meinung nach Außen, stärkte seinen Berufsstand und bezog Stellung, wo es geboten war. 67 Jahre prägte er das Gesicht der Jägervereinigung, heißt es im Nachruf der Kreisjägervereinigung Tettnang, die er 23 Jahre lang leitete und die ihn zum Ehrenkreisjägermeister machte.

Vorstandsmitglied im Skiclub

Mit seinen Forstkollegen war er bis ins hohe Alter im Austausch. Er pflegte Traditionen wie Hubertusmessen, organisierte Ausstellungen und förderte den Nachwuchs. Er nahm Jägerprüfungen ab und war ehrenamtlich als Schöffe am Landgericht Ravensburg tätig. Im Skiclub Buchhorn war er zehn Jahre Vorstandsmitglied und organisierte im Sommer immer den Seewald-Cup, mit dem er Kinder spielerisch an die Natur heranführte.

Carl Deppler war auch Familienmensch. Um den Vater, Opa und Onkel trauern drei Kinder, drei Enkel und sieben Patenkinder. Seine Frau Elfriede, die an MS erkrankt war, pflegte er 20 Jahre.

Die Trauerfeier für Carl Deppler findet am Montag, 26. Februar, um 14 Uhr auf dem Städtischen Hauptfriedhof statt.