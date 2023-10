Der Gesetzgeber will es so: Alle 260 Bushaltestellen in Friedrichshafen werden Stück für Stück barrierefrei ausgebaut. Den Anfang machen: Messe, Friedhof, Bodensee-Center und Ailinger Straße.

Raus aus dem Bus und rein in den Bus ohne fremde Hilfe: Was für gesunde Fußgänger kein Problem ist, stellt für Rollstuhlfahrer oft eine große Hürde dar. Wenn es nach dem Personenbeförderungsgesetz und dem einstimmigen Willen des Gemeinderatsausschusses für Planen, Bauen und Umwelt (PBU) geht, soll dies in Friedrichshafen mittelfristig der Vergangenheit angehören.

Gut auch für Kinderwagen und Rollatoren

Denn alle rund 260 Bushaltestelle in Friedrichshafen und den Ortsteilen sollen nach und nach barrierefrei ausgebaut werden. Auch Eltern mit Kinderwagen und Menschen, die auf Rollatoren angewiesen sind, dürften den Schritt begrüßen.

Den Anfang machen die Stationen Messe und (jeweils beidseits) Friedhof, Bodensee-Center und Ailinger Straße. Dabei muss unter anderem teilweise das Einstiegsniveau angehoben und ausreichend Manövrierraum geschaffen werden.

230.000 Euro Zuschuss

Kostenpunkt für alle sieben Baumaßnahmen: 800.000 Euro. Gebaut wird voraussichtlich im kommenden Jahr. Vom Land ist bereits ein Zuschuss in Höhe von gut 230.000 Euro zugesagt worden.

Die Mitglieder des PBU hatten keine Einwände, die noch nötige Freigabe durch den Gemeinderat gilt als sicher. In dem Beschluss ist auch festgelegt, dass die Verwaltung künftige Ertüchtigungen von Bushaltestellen bis zu einem Volumen von 250.000 Euro freigeben kann, ohne diese dem Rat zur Genehmigung vorlegen zu müssen.