Friedrichshafen macht bei „Earth Hour“ mit

Die Stadt Friedrichshafen folgt auch 2024 dem Aufruf des WWF Deutschland und unterstützt am Samstag, 23. März die „Earth Hour“, die Stunde der Erde. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Traditionell wird bei der „Earth Hour“ die Beleuchtung von öffentlichen Gebäuden und Denkmälern für eine Stunde ausgeschaltet. Aus Klima- und Naturschutzgründen werden in Friedrichshafen bereits seit einigen Jahren viele Gebäude und Denkmäler nachts gar nicht mehr oder nur bis 22 Uhr beleuchtet. Dennoch will die Stadt ein Zeichen setzen und unterstützt daher die Aktion: Das Licht am Mole-Turm wird um 20.30 Uhr für eine Stunde abgeschaltet, der Mole-Turm kann während dieser Zeit nicht genutzt werden. Außerdem werden für eine Stunde das Licht an der Schlosskirche und der St. Nikolauskirche sowie die Beleuchtung der Uhr am Rathaus am Adenauerplatz abgeschaltet.

Am Graf-Zeppelin-Haus wird zur Aktionsstunde nur die notwendige Beleuchtung zur Verkehrssicherung an sein. Das Medienhaus am See wird die Monitore am Kiesel und im Foyer abschalten. Aufgrund des Zugangs zum Restaurant wird die Beleuchtung im Foyer angeschaltet bleiben.