Mit freudiger Erwartung sind die Menschen zum Kunstfreitag geströmt. Die angeregte, entspannte Stimmung zog sich durch den ganzen Abend.

Ein erster Magnet waren schon die Stellwände vor dem Platanengarten beim Zeppelin Museum mit Street-Art-Werken vom Kulturufer 2023. „Die machen neugierig, bringen Laufpublikum“, freute sich Regine Michel von der ZF-Kulturstiftung, die mit der ZF-Stipendiatin Ana Strika und Brigitte Messmer, der Organisatorin der Ausstellungswelt #Verbindungen#Schnittstellen#, auf die Eröffnung wartete. Das Trio hoffte auf „viele Leute, gute Stimmung und interessante Gespräche“.

Eintauchen in die Kunst

Zum Auftakt ging’s in die Eingangshalle des Zeppelin Museums, wo Friedrichshafens neuer Kulturbürgermeister Andreas Hein das Event eröffnete und sichtlich seine Freude daran hatte, zum ersten Mal die Stimmung des Kunstfreitags zu erleben. „Wir können stolz sein auf das vielfältige Programm, das uns erwartet, können eintauchen in die Kunst. Sie können sich einfach treiben lassen“, sagte er begeistert, freute sich über das zahlreich gekommene kunst- und kulturinteressierte Publikum und stellte fest: „Friedrichshafen ist die Kultur- und Kunststadt der Region.“

Markante Gesichter entstehen

Dann ging’s wieder hinaus in den Platanengarten, wo es inzwischen auch unter freiem Himmel kräftig nach Farbe roch. Hier fing jetzt das Geschwister-Duo SARU & KURO an, auf dem aufgespannten riesigen Gitternetz markante Gesichter entstehen zu lassen. Auf einem kleinen Wagen am Rande stand ein ganzes Arsenal von Sprühdosen in allen Farben. Wann immer man hier später vorbeikam, guckten Neugierige den Künstlern beim Entstehen ihres Werkes zu.

Da die erste Führung im Zeppelin Museum um sieben Uhr angesetzt war, warf man erst einen Blick in den benachbarten Kunstverein, wo die Besucher etwas ratlos vor den „Whispering Floors und Trembling Breaths“ der belgisch-venezolanischen Künstlerin Angyvir Padilla standen, denn ohne Erklärung erschloss sich bei den paraffin-überzogenen Fotografien, die der verlorenen Heimat nachspürten, nicht viel, also zogen viele den Flyer zu Rate.

Kryptomania

Inzwischen hatte sich auch das Zeppelin Museum belebt, noch vor Beginn der Führungen. Auch hier sah man etwas ratlose Blicke in der Wechselausstellung „Kryptomania“, die sich anhand diverser künstlerischer Positionen mit Verheißungen und Risiken von digitalen Zahlungsmitteln, von Blockchains und Kryptowert NFT auseinandersetzt. Eine wichtige Auseinandersetzung, wie die Tafeln mit Besucherkommentaren wie „Null Sicherheit, Null Transparenz, zu spekulativ“ zeigen. Dazu eine der Aufsichtsdamen: „Es gibt viele Interessierte, die brauchen einen halben Tag, andere sind in der schwer zugänglichen, komplexen Ausstellung schnell durch.“ Länger verweilten die Besucher im Obergeschoss in der Ausstellung „Eigentum verpflichtet“, wo man die Wege ausgewählter Kunstwerke verfolgen konnte.

Artist in Residence: Ana Strika

Nun schnell um die Ecke und die Treppen hinauf ins Turmatelier der neuen „Artist in Residence“ der ZF-Kunststiftung. Auch wenn es hier offiziell erst um sieben losging, war schon vorher das Atelier der Schweizer Künstlerin Ana Strika gesteckt voll und diese eifrig dabei, von ihrer Arbeit zu erzählen. Vor sich hatte sie einen langen Arbeitstisch stehen, auf dem sie Fotos, Kataloge und Fundstücke aufgebaut hatte, aus denen ihre assoziativen Werke entstehen. „Extrem kreativ“ sagte bewundert der kunst-affine Pfarrer und Stadtrat Hannes Bauer, der intensiv die Angebote des Kunstfreitags aufsog.

Die Street-Art war schon wieder weitergediehen, als man daran vorbei zum Medienhaus strebte, wo zahlreiche Besucher samt der beteiligten Künstlerinnen auf die Einführung in die ausgestellte „neue weibliche Kunst“ warteten, die in die Artothek gefunden hat. Und schon stand ein großes Grüppchen an der Bushaltestelle am Hafenbahnhof, wo der Kunst-Bus zum zweiten Schwerpunkt im Kunsthaus Caserne abfuhr.

Weiße Kugeln und Feuershow

Hier zog sich die umfangreiche Ausstellung „#Verbindungen#Schnittstellen#“ vom Innenhof über Casino und Spiegelsaal bis in die Galerieräume. Da zogen drei weiße Kugeln an der Decke mit ständig bewegten Augen die Blicke an, ebenso ein witziger Kurzfilm, in dem eine Dame beschwingt eine Straße entlangging und en passant die Drohnen, die wie Mückenschwärme herumschwirrten, mit einer Keule zerschlug. Im Hof zog jetzt eine Feuershow der Zirkusakademie die Neugierigen an, ebenso wie der übergroße, aus Baustahl geformte Kopf Frank Sinatras, der sein „New York, New York“ ins Mikro sang.

Gerne erzählte sein Schöpfer Mirko Siakkou Flodin von seiner Kunst und freute sich auch über das Lob eines Betrachters: „handwerklich super gemacht!“ „Hab‘ mich angestrengt“, konterte er vergnügt und hielt eine Baulampe hoch, die immer neue Schatten hinter die Plastik zauberte. Auch die ausgestellten Bilder, Fotografien und Plastiken droben in der Galerie Kunsthaus Caserne fanden ihre Bewunderer.

Angeregte Unterhaltung in ruhiger Atmosphäre begleitete das Verweilen vor den Kunstwerken von 26 Künstlerinnen und Künstlern. Bald sollte im Atrium unter der Ägide des Jazzport Friedrichshafen das Anne Czichowsky Quartett loslegen. Doch es fehlte noch der Sprung zu Katharina Pia Schütz‘ Ausstellung „Blueprints für Studies“, die im Rahmen des Kunstfreitag im ZF Campus der ZU eröffnet wurde und ebenfalls viele Interessierte anzog. Erfüllt mit vielen neuen Eindrücken strebte man wieder dem Kunst-Bus zu.