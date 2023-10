Der Klimawandel schreitet voran, in den Sommern drohen Hitzerekorde. Vor diesem Hintergrund haben die Grünen im Häfler Gemeinderat schon im November 2019 beantragt, „mindestens zehn gut sichtbare und für alle Menschen leicht erreichbare Trinkwasserstellen einzurichten“. Zum einen müsste in der Sommerhitze genug getrunken werden, begründeten die Grünen ihren Antrag weiter. Außerdem machten es Trinkwasserbrunnen allen Menschen möglich, ihren Durst ohne Kosten zu stillen, so die Argumentation.

Erst zwei Jahre später wurde das Projekt ins Klimabudget aufgenommen. Trotzdem: Die zusätzlichen Trinkwasserbrunnen gibt es bis heute nicht. Die Stadt hat lediglich die fünf schon vorhandenen Trinkwasserbrunnen in eine Karte aufgenommen: den Buchhorn-Brunnen auf dem Adenauerplatz, den Brunnen am Platanengarten, der Brunnen auf der Uferpromenade auf Höhe der Einfahrt in den Gondelhafen, sowie jeweils einen Brunnen in Ailingen und im Seewald.

Grund ist eine neue Trinkwasserverordnung

Inzwischen gelten aber auch diese fünf Brunnen nicht mehr als Trinkwasserbrunnen. Friedrichshafen hat damit aktuell keinen einzigen Trinkwasserbrunnen. Das hat nichts mit der Qualität des zugeführten Wassers zu tun. Nach wie vor wird dazu Trinkwasser verwendet. Der Grund liegt in der Trinkwasserverordnung. Am 23. Juni 2023 traten nämlich Verschärfungen in Kraft.

„Um die bestehenden Brunnen als Trinkwasserbrunnen ausweisen zu können, müssten wir alle verbauten Materialien auf ihre hygienische Unbedenklichkeit überprüfen, um auszuschließen, dass nicht irgendwo ein ungeeignetes Bauteil verwendet wurde“, teilt die Pressestelle der Stadt mit. „Das würde einen unverhältnismäßig großen Aufwand bedeuten.“ Außerdem müssten aus Trinkwasserproben regelmäßig Proben entnommen werden, und sie müssten gereinigt und gewartet werden.

Wir arbeiten an einer Lösung. Pressestelle der Stadt

Wie lange dieser unbefriedigende Zustand bleibt, ist noch offen. „Die Stadt Friedrichshafen ist sich bewusst, dass öffentlich zugängliche Trinkwasserbrunnen wichtig sind“, so die Pressestelle, „Wir arbeiten an einer Lösung, können den Zeithorizont aber nicht abschätzen, wie lange es dauert, bis es wieder öffentlich zugängliche Trinkwasserbrunnen in Friedrichshafen gibt.“ Mit dem Stadtwerk am See soll herausgefunden werden, „wie neue, den Regeln entsprechende Trinkwasserbrunnen in Friedrichshafen installiert und vor allem betrieben werden könnten“. Für eine dauerhafte und regelmäßige Überprüfung der Trinkwasserbrunnen habe die Stadt noch keine Lösung gefunden.

Konstanz will jedes Jahr zusätzliche Trinkbrunnen bauen

Andere Städte sind in ihrer Trinkbrunnen-Strategie offensichtlich besser aufgestellt. In Konstanz zum Beispiel gibt es über 20 von ihnen ‐ und jährlich sollen vier bis fünf neue Trinkbrunnen hinzukommen, so ein Pressesprecher der Stadt Anfang September gegenüber dpa. Da war die neue Trinkwasserverordnung schon seit drei Monaten gültig. Aber das hält die Stadt Konstanz nicht davon ab, die hohe Zahl von Trinkbrunnen sogar noch auszubauen.

Auch in Ravensburg gibt es trotz verschärfter Regeln noch immer Trinkwasserbrunnen ‐ 17 an der Zahl, verstreut in der Kernstadt. Fünf davon finden sich allein auf dem kleinräumigen Areal der Marktstraße, des Marienplatzes, des Viehmarkts und des Kornhauses. So viele, wie es in Friedrichshafen im gesamten Stadtgebiet inklusive seiner Ortschaften gab ‐ bevor auch diese Trinkbrunnen gestrichen wurden.

Ravensburg steht weiter zu seinen Trinkbrunnen

Dass die Trinkwasserbrunnen in Ravensburg weiter betrieben werden, begründet Stadtpressesprecher Timo Hartmann so: „Unsere Mitarbeiter sichten unsere Brunnen, selbstverständlich die Trinkwasserbrunnen ebenso, regelmäßig und nehmen notwendige Reparaturen und Reinigungen vor, etc. Wir sehen daher keine Veranlassung, an den geeigneten Brunnen kein Trinkwasser mehr anzubieten.“ Ravensburg werben ganz bewusst mit dem frei verfügbaren Trinkwasser. „Wir wollen klimaresilienter werden. Dazu gehört eine ausreichende Versorgung mit Trinkwasser“, sagt Hartmann.

Ob es in Zukunft wieder Trinkwasserbrunnen in Friedrichshafen geben wird, zeigt sich wohl erst 2024, denn aktuell befinden sich die Häfler Brunnen in der Winterpause. Am 16. Oktober wurde ihnen das Wasser abgedreht.