Am Freitag hat die Gewerkschaft ver.di im Zuge der Tarifverhandlungen im Nahverkehr in ganz Deutschland zu Streiks aufgerufen. Fridays for Future hat diese Streiks auch in Friedrichshafen unter der Kampagne „Wir fahren zusammen“ unterstützt, um für gute Arbeitsbedingungen und einen Ausbau des ÖPNV kämpfen.

„Wir demonstrieren für gute Arbeitsbedingungen für diejenigen, die uns jeden Tag zur Schule, zur Arbeit oder zu Freunden und Freundinnen bringen“, sagt Finn Wieser (14), Schüler aus Friedrichshafen, der die Demo organisiert hat. Erschienen sind rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Mobilitätswende braucht den ÖPNV

Dieser Streik sei auch ein Klimastreik, denn in Zeiten, in denen die Klimakrise eskaliere und die Politik zwischen Arbeitsverweigerung und Ideenlosigkeit feststecke, „ist für uns klar: Für eine zukunftsfähige Mobilität brauchen wir mehr Bus und Bahn und das kann nur gemeinsam mit den Beschäftigten gelingen“, sagt Finn Wieser, der sich etwas enttäuscht über die geringe Teilnehmerzahl zeigte.