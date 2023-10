Auch 2024 organisiert der Verein Bodensee Openwater wieder Querungen durch den Bodensee.

Wie es in einer Pressemitteilung heißt, stehen folgende Querungen für die nächste Saison fest: Zwischen Meersburg und Konstanz schwimmen Wasserratten am Samstag, 29. Juni.

Die neue Termine für Bodensee-Querungen des Vereins Bodensee Openwater stehen fest. (Foto: Christoph Morlok Fotografie )

Einen guten Monat später, am Samstag, 3. August, wird zwischen Friedrichshafen und Romanshorn geschwommen. Und am Samstag, 31. August, durchqueren die Teilnehmer den See zwischen Überlingen und Wallhausen.

Bodensee Openwater organisiert daneben auch individuelle Querungen. So hatte der Verein beispielsweise im September den Briten Martyn Webster unterstützt, der den Bodensee 64 Kilometer lang längs von Bregenz nach Bodman durchquert hatte.

Wer an einer Querung teilnehmen will, kann sich auf der Internetseite des Vereins anmelden:

www.bodensee-openwater.com