Freikirche ICF Friedrichshafen feiert Eröffnung

Die International Christian Fellowship (ICF) Friedrichshafen hat ihre Eröffnung in der Festhalle Fischbach gefeiert. Da die Gründungsphase damit abgeschlossen ist, entfalle auch der ehemals aufgeführte Zusatz „Startup“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das ICF Friedrichshafen sei nun ein fester Standort des ICF Schwarzwald-Bodensee, einer überkonfessionellen Freikirche mit Jesus Christus im Zentrum. Seit dem Start Anfang 2021 sei die Kirche stetig gewachsen. Inzwischen habe sich ein Kern aus Mitarbeitern, Leitern, Kleingruppen und Teams aufgebaut.

Zur Feier seien 350 Personen gekommen, die am Gottesdienst teilnahmen. Die Gottesdienste der ICF Friedrichshafen findet jeden Sonntag um 11 Uhr in der Tanzschule No.10 in Friedrichshafen statt.