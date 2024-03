Freikarten für Langenargener und Friedrichshafener Schüler

Der Internationale Konzertverein Bodensee und Birdmusic veranstalten vom 22. März bis 18. April das 26. Internationale Festival junger Meister. Zum elften Mal stehen hochbegabte Violinvirtuosen im Fokus. Schulen in Langenargen und Friedrichshafen können sich über zahlreiche Freikarten für das Kammermusikkonzert am 4. April im Schloss Montfort und das Orchesterkonzert am 7. April in der Kirche St. Martin jeweils in Langenargen freuen, teilen die Veranstalter mit.

Um musikinteressierte Kinder und Jugendliche zu fördern, geben der Internationale Konzertverein Bodensee und Birdmusic Langenargenern und Friedrichshafener Schülern die Möglichkeit, das Kammerkonzert unter dem Motto „Young Spirit - Skilled Hands“ am 4. April und das Orchesterkonzert mit der Südwestdeutschen Philharmonie am 7. April kostenfrei zu besuchen. Hierfür wurden Schulen der beiden Orte insgesamt etwa 140 Freikarten zur Verfügung gestellt. Profitieren können hiervon in Langenargen die Musikschule sowie die Grundschule und in Friedrichshafen die Musikschule, die Bodensee-Schule, die Blindow-Schule, die Hugo-Eckener-Schule, die Droste-Hülshoff-Schule, die Claude-Dornier-Schule, das Karl-Maybach-Gymnasium, das Graf-Zeppelin-Gymnasium, die Realschule St. Elisabeth, die Realschule Ailingen und die SIS Swiss International School.

Gesamtprogramm und nähere Informationen unter www.konzertverein.com und unter www.birdmusic.de.