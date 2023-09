Schwere Vergewaltigung mit gefährlicher und vorsätzlicher Körperverletzung wird einem Mann aus Somalia vorgeworfen, der sich seit vergangener Woche vor dem Landgericht Ravensburg verantworten muss. Er soll im November vergangenen Jahres in einem einschlägig bekannten Gebäude in Friedrichshafen eine 32-jährige Prostituierte aus der Dominikanischen Republik überfallen haben. Am Donnerstag wurde die Beweisaufnahme fortgesetzt.

Sieben Zeugen hatte Richterin Claudia Denfeld geladen, die zur Aufklärung beitragen sollen. Was sich wie schon am ersten Verhandlungstag nach wie vor äußerst schwierig gestaltete. Gegen ihren Willen sei sie vom Angeklagten zum Geschlechtsverkehr gezwungen worden, hatte die 32-Jährige gegenüber den Polizeibeamten geäußert, und auch keinen Hehl daraus gemacht, in einer sogenannten Terminwohnung der Prostitution nachgegangen zu sein. Wie auch an diesem Abend.

Hat das mutmaßliche Opfer den Angeklagten in die Wohnung hereingelassen?, wollte Staatsanwältin Elisabeth Seemann wissen. Ein Zeuge gab die Aussage der Prostituierten wieder, wonach diese kurz vor Mitternacht keinen Freier mehr haben wollte.

Ich bring dich um. Der Angeklagte

Dass er bei der Frau gewesen sei, leugnete der Angeklagte später nicht. In einer von seinem Verteidiger Uwe Rung verlesenen Erklärung gab er an, er sei an dem Abend alkoholisiert gewesen, habe mehrmals an der Tür geklopft und die 32-Jährige habe ihn „hereingebeten“.

Man habe sich zunächst auf ein Honorar von 100 Euro für eine halbe Stunde geeinigt und dieses Salär später auf 50 Euro reduziert. Es sei allerdings zum Streit gekommen, nachdem er die Frau angefasst habe, was sie nicht gewollt habe. Ob er das mutmaßliche Opfer oder eine der Kolleginnen geschlagen habe, die plötzlich in der Tür standen, daran könne er sich nicht erinnern. Er räumte ein, in seiner Wut zu der Frau „Ich bring‘ dich um“ gesagt zu haben.

Die Prostituierte kam verletzt ins Krankenhaus

„Sie sah sehr mitgenommen aus“, erinnerte sich eine Rettungssanitäterin im Zeugenstand, die an den Ort des Geschehens gerufen worden war. Man habe die 32-Jährige ins Krankenhaus in Friedrichshafen gebracht. Einer Ärztin, die sie dort untersuchte, berichtete die Prostituierte, sie sei vergewaltigt worden.

Einer der ersten Streifenbeamten, die am Tatort eintrafen, erlebte die 32-Jährige noch vor Ort. Begleitet von erheblichen Sprachbarrieren habe sie dem Beamten von den Schlägen und der Vergewaltigung berichtet. Zum Hergang habe das mutmaßliche Opfer ihm berichtet, sie habe die Tür geöffnet, der Angeklagte sei gewaltsam in ihre Wohnung eingedrungen und habe sie vergewaltigt. Die Sprachbarrieren konnte am Tatort eine 20-jährige Polizistin reduzieren, die ihre Spanischkenntnisse aus dem Abitur einsetzen konnte. Sie übersetzte auch für die Ärztin in der Klinik.

Im Haus soll es auch zu Diebstählen gekommen sein

Ein Kriminaloberkommissar, der zwei Tage nach dem Geschehen mit dem Fall konfrontiert wurde, sprach von stadtbekannten Terminwohnungen im betreffenden Gebäude, wo Streitereien nicht selten seien. Dabei gehe es oft um Diebstahlsverdacht. Selten eskalierten die Auseinandersetzungen allerdings dermaßen, dass die Polizei gerufen werde. Erkenntnis sei gewesen, dass der Frau ins Gesicht geschlagen worden sei.

Der mutmaßliche Täter wurde am Fingerring erkannt

Mit Hilfe der Kameras, die in jeder Treppenhaus-Etage hängen, wurde im Gerichtssaal nachverfolgt, wie ein Mann mit einer Schildmütze bedeckt und hochgezogenem Kragen einer Jacke - die er gewechselt hatte - versuchte, in die Wohnung hineingelassen zu werden. Nicht immer war es ihm gelungen, sich von der Kamera abzuwenden. Erkannt wurde ein Fingerring an seiner linken Hand. Auf einem Video in einer Bar im Umfeld des Tatorts war der Angeklagte später erkannt worden.

Fortgesetzt wird der Prozess am Montag, 2. Oktober.