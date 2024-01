Friedrichshafen

Freie Wähler „wollen etwas bewirken“

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Distanzieren sich klar von der Freien Wähler Partei in Bayern: die engagierten Mandatsträger und Wahlkandidaten der Freien Wähler Friedrichshafen. In Baden-Württemberg sind die Freien Wähler eine kommunalpolitische Initiative, also eine Wählervereinigung und keine Partei. (Foto: Brigitte Geiselhart )

Bei der Kandidatenvorstellung der Freien Wählern Friedrichshafen stellte Jürgen Durski zunächst noch einmal klar, dass die Freien Wähler in Baden-Württemberg, also auch in Friedrichshafen, als kommunalpolitische Initiative gegründet wurden und somit eine Wählervereinigung sind, und keine Partei. Daher gebe es im Unterschied zu Bayern und zur Freien Wähler Partei in Baden-Württemberg weder ein Parteibuch, noch eine Parteiideologie oder ein politisches Karrierestreben der Mitglieder, so der Häfler Vorsitzende.