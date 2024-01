Friedrichshafen

Freie Wähler besuchen Kreisbaugenossenschaft

Friedrichshafen / Lesedauer: 2 min

Von links nach rechts: Thomas Linse, Markus Hartmann, Angelika Drießen, Tobias Günther, Sabine Hopt, Jürgen Durski, Oliver Haller, Bernhard Küchle (Foto: Freie Wähler Friedrichshafen )

Die Freien Wähler setzen ihre Besuche bei lokalen Institutionen fort und haben diesmal einen Einblick in die Aktivitäten der Kreisbaugenossenschaft Bodenseekreis mit Sitz in Friedrichshafen (KBG) erhalten. Empfangen wurden sie dabei von Bernhard Küchle und Thomas Linse, die den Besuchern einen Einblick in die Bemühungen der Genossenschaft gewährten, wie die Freien Wähler mitteilen.

Veröffentlicht: 10.01.2024, 14:41