Freie Wähler besuchen Bahnhofsmission

In der vergangene Woche haben einige Mitglieder der Freien Wähler die Gelegenheit genutzt, die Bahnhofsmission zu besuchen und sich einen Einblick in deren Arbeit zu verschaffen.Es wurde deutlich, dass die Tätigkeiten der Bahnhofsmission weitaus mehr umfassen als nur die Begleitung hilfebedürftiger Reisender, heißt es in der Pressemitteilung der Freien Wähler. Die Aufgaben reichen von der Bereitstellung von Frühstück und warmen Getränken über die Unterstützung bei der Suche nach Übernachtungsmöglichkeiten bis hin zur Vermittlung zu Streetworkern. Auch die Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen, Kontaktaufnahme zum Jobcenter und oft einfach nur das Zuhören gehören zu den Aufgaben, so die Freien Wähler. Die Menschen, die die Bahnhofsmission aufsuchen, stammen aus unterschiedlichsten Lebensbereichen, sei es, dass sie keinen Ansprechpartner haben und sich einsam fühlen, obdachlos sind und eine Unterkunft suchen oder schutzsuchende Hilfe benötigen.

Die Bahnhofsmission in Friedrichshafen wird von Angelika Zanzinger geleitet, die sich mit Franz Pröger eine hlabe Stelle als hauptamtliche Mitarbeiterin teilt. Die restliche Arbeit wird von 13 engagierten Ehrenamtlichen geleistet, viele von ihnen sind seit Jahren dabei.

Um die Arbeit der Bahnhofsmission zu unterstützen, brauche es weitere ehrenamtliche Mitarbeiter. Ob an Feiertagen oder Wochenenden, mit zusätzlichen Ehrenamtlichen könnten Öffnungszeiten erweitert und mehr Hilfesuchende erreicht werden. Die Bahnhofsmission kämpft auch mit begrenzten Ressourcen, insbesondere was den Platz betrifft. Auf wenigen Quadratmetern befinden sich ein kleiner Aufenthaltsraum und eine Küche, die gleichzeitig als Büro dient.

Sachspenden, wie Handschuhe, Mützen, Schals, Schlafsäcke oder Isomatten, werden gerne angenommen, obwohl der begrenzte Lagerplatz Herausforderungen mit sich bringt.

Insgesamt beeindruckt die Bahnhofsmission durch ihr Feingefühl und Engagement. Ein herzliches Dankeschön geht an alle Mitarbeiter, die täglich einen Beitrag leisten, so die Freien Wähler.

Die Bahnhofsmission ist wochentags von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Wer die Arbeit der Bahnhofsmission unterstützen möchte, kann dies mit Spenden oder ehrenamtlicher Tätigkeit tun, so die Freien Wähler. Bei Sachspenden bittete das Team vorab um Rücksprache.