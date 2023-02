Freie Plätze in Kindertrauergruppe

Selina ist zehn Jahre alt, als sie mit dem Tod ihres Vaters konfrontiert wird. Ihre Mutter weiß, die Trauer wird bleiben. Aber wie kann sie ihrer Tochter Wege an die Hand geben, um mit der Trauer zu leben? Sie wird auf das Angebot „Ich schenk dir einen Sonnenstrahl“, die Trauergruppe speziell für Kinder des Kinderhospizdienstes Amalie, der Sonja-Reischmann-Stiftung und des Vereins „Musik hilft Menschen“, aufmerksam. Heißt es in einer Pressemitteilung der Stiftung Libenau.

Mit kreativen Arbeiten bekomme Selina dort die Möglichkeit zu trauern und einen Weg zu finden, mit ihrer Trauer umzugehen und ihr Ausdruck zu geben. „Ich habe eine wunderschöne Grabkerze gemacht, die steht jetzt auf dem Friedhof“,wird das Mädchen zitiert. Sie habe eine Schneekugel mit einem Foto des Vaters und einem kleinen Engel, der einen Stern in der Hand hält. „Darin ist ein geheimer Brief an meinen Vater versteckt“, so Selina. Der Besuch der Kindertrauergruppe habe Selina geholfen, bewusster mit dem Verlust umzugehen. Die Schneekugel habe inzwischen im Wohnzimmer einen ganz besonderen Platz bekommen. „Wir brauchten Außenstehende, die neutral mit der Trauer umgehen konnten“, wird Selinas Mutter zitiert. „Ich kann meine Tochter zwar so gut wie möglich begleiten, weiß ja aber selber kaum wohin mit meiner Trauer.“

Und obwohl es aufgrund der Corona-Beschränkungen nur wenige reale Treffen gegeben habe, habe Selina der Besuch der Gruppe gutgetan. Mit den zwölf Kindern sei schnell eine Form der Verbundenheit entstanden. „Die Kinder lernen andere Betroffene kennen und erfahren so, dass sie nicht die Einzigen sind, die um einen Angehörigen trauern“, wird Sabine Müllenberg vom Ambulanten Kinderhospizdienst zitiert. Für Selina sei es eine wichtige Erfahrung, dass nicht nur ihr so etwas passiert. Im Kreise der anderen Kinder, die sich in der gleichen Situation befinden, habe sie über ihre Trauer sprechen können.

Die Kinder würden in der Gruppe erfahren, dass es im Zusammenhang mit ihrer Trauer keine falschen Gefühle und keine falschen Fragen gibt. Auch wenn die Trauer Teil ihres Lebens bleiben werde, bräuchten Kinder die Zuversicht, dass es wieder Glück, Fröhlichkeit und Lachen in ihrem Leben geben wird und geben darf.

Während der Gruppentreffen, gibt es für die Eltern die Möglichkeit, sich beim Elterncafé ebenfalls auszutauschen. In Überlingen bietet die Psychologische Beratungsstelle der Caritas erstmalig parallel eine zusätzliche Gruppe für Eltern, die ein Kind oder einen Partner verloren haben an. Für Selinas Mutter seien diese Treffen eine wertvolle Erfahrung gewesen: „In dem Rahmen konnte ich mich ganz frei austauschen, weil ich wusste, dass die anderen genau wissen, wovon ich spreche. Ich konnte einfach mal loslassen, habe mich aufgehoben gefühlt.“

In der neuen Kindertrauergruppe, die im November in Ravensburg, Friedrichshafen und Überlingen beginnt, sind noch Plätze frei. Ein erster Informationsabend findet Anfang Oktober statt. www.kinderhospizdienst-amalie.org