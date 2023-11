Frei nach Roland Kaiser: 36 Flaschen Wein können nicht gefährlich sein

Sieben Fässer Wein können uns nicht gefährlich sein“ ‐ diese universelle Lebensweisheit hat der feinsinnige Liedermacher und Philosoph Roland Kaiser bereits 1977 musikalisch vermittelt. Ganz im Sinn der Dialektik setzte Kaiser dieser steilen These eine Antithese gegenüber, denn der Protagonist der Geschichte verpasst aufgrund des überbordenden Weingenusses dann doch seine eigene Hochzeit.

Letztlich mündet das Ganze in der klugen Synthese: „Sieben Fässer Wein können manchmal die Rettung sein“. Wenn man den Songtext genauer liest, erkennt man erst die Tiefe dieser Gedanken, etwa in der Passage: „La la la la, la la la la ‐ La la la la la, la la la la la la.“

Silvaner und Müller-Thurgau

Wie Kaiser, so befasse auch ich mich gerade zwangsweise mit dem Thema Wein in Unmengen. Denn gerade erreichte mich der Anruf unseres Lieblingswinzers, seine Reben wachsen in Unterfranken, mit der Bitte 36 Liter (!) Weißwein zu übernehmen, die gerade fälschlicherweise an eine Adresse in der Nähe ausgeliefert wurden. Also damit nicht zwei 18er-Kartons mit Silvaner und Müller-Thurgau (trocken!) wieder zurückgeschickt werden müssen, könne ich sie ja zum Spezialpreis kaufen.

Wein aus der Apotheke

Ich suche nach Rat bei den großen Denkern und stoße auf Kaiser. Wenn also sieben Fässer nicht gefährlich sind, dann müssten 36 Flaschen ja wohl okay sein. Weitere Recherchen ergeben, dass zwar aktuelle Studien schon vom Genuss geringer Mengen Alkohol abraten, aber Hippokrates einem Glas Wein noch eine gesundheitsfördernde Wirkung zuschrieb. Also, wo soll ich den guten Tropfen abholen? Der Wein wurde an eine Apotheke (!) in der Nähe geliefert. Es handelt sich also um Medizin. Na, dann, halten wir’s eben mit Roland Kaiser, denke ich und singe „36 Flaschen Wein können uns …“