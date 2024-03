Frauenwoche am Bodensee

Am Internationalen Frauentag wird weltweit auf Frauenrechte, die Gleichstellung der Geschlechter und bestehende Diskriminierung aufmerksam gemacht. Zu diesem Anlass veranstaltet die Stadt Friedrichshafen eine sogenannte Frauenwoche mit mehreren Veranstaltungen am Bodensee zwischen Donnerstag, 7. März, und Sonntag, 10. März.

Wie die Stadt mitteilt, startet die Frauenwoche am Donnerstag, 7. März, mit einer Aufführung des Theaters in Kempten. Im Kiesel im k42 ist für 18.15 Uhr eine Werkeinführung und um 19 Uhr die Vorstellung „Malala - Mädchen mit Buch“ geplant. In dem Stück tastet sich eine Autorin aus westlicher Perspektive an Malalas Geschichte heran: Sie trägt Blog-Einträge und Zeitungsartikel zusammen, konfrontiert sich selbst mit ihren Vorurteilen gegenüber dem Islam und vergegenwärtigt für kurze Momente alltägliche und dramatische Situationen aus Malalas Leben. Nach der Theatervorstellung gibt es Gelegenheit, bei einem Zusammenkommen den Arbeitskreis Frauen Bodenseekreis kennenzulernen und sich zu vernetzen. Tickets können im Vorverkauf über www.reservix.de oder im Kulturbüro gekauft werden.

Am Internationalen Frauentag am Freitag, 8. März, finden dann den ganzen Tag über verschiedene Veranstaltungen an unterschiedlichen Orten statt. Exklusiv für Schülerinnen und Schüler führt das Theater Kempten um 10 Uhr im Kiesel im k42 erneut das Stück „Malala - Mädchen mit Buch“ auf. Um 13.30 Uhr findet im Stadtarchiv Friedrichshafen die einstündige Gesprächsrunde „Frauengeschichte(n) aus Friedrichshafen“ statt. Frau Rieger-Benkel berichtet von Frauen, die auch die Geschichte der Stadt Friedrichshafen geprägt haben. Der Eintritt ist frei.

Zu einem Zusammenkommen mit Musik und Poesie von Vera Aggeler laden Veronika Wäscher-Göggerle, Frauenbeauftragte des Bodenseekreises, und Julia Porsche, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Friedrichshafen, ab 15 Uhr in das Café Gessler 1862. Von 18 bis 19.30 Uhr findet in der Stadtbücherei Tettnang der Vortrag „Wie eine Gemeinde von starken Frauen profitiert“ mit Stefania Pitscheider Soraperra, Direktorin des Frauenmuseums in Hittisau, statt. Der Eintritt ist frei. Abgerundet wird der Internationale Frauentag um 20 Uhr mit einem Preview „Maria Montessori“ im Kino in Tettnang.

Weiter geht die Frauenwoche am Samstag, 9. März. Um 20 Uhr wird im Kino in Tettnang der Film „Jenseits des Sichtbaren“ aufgeführt. Am letzten Tag, Sonntag 10. März, gibt es um 18 Uhr im Ratskeller in Meersburg die Aufführung „Damenkränzchen“ von Sabine Jung-Bass.