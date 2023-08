Frauenfußball: TuS Immenstaad und TSV Fischbach bilden eine Spielgemeinschaft

Mit jeweils einer kleinen Delegation waren die beiden Vereine, der TuS Immenstaad und der TSV Fischbach, zur Unterzeichnung der Spielgemeinschaftsvereinbarung angereist. TuS–Abteilungsleiter Christof Dell und Marijan Kosel vom TSV Fischbach besiegelten mit ihrer Unterschrift eine nicht alltägliche Kooperation. Zur neuen Saison werden die beiden Vereine gemeinsam als Spielgemeinschaft SG Immenstaad/FN–Fischbach auf Punktejagd gehen.

Auch wenn beide Vereine nur wenige Kilometer auseinanderliegen, so trennten sie doch anfangs schier unüberwindlich geglaubte Verbandsgrenzen. Während der TuS dem Südbadischen Fußballverband (SBFV) angehört, ist der TSV beim Württembergischen Fußballverband (WFV) angegliedert. Doch was als schwierig empfunden wurde, entpuppte sich dank der unbürokratischen Vorgehensweise beider Verbände als problemlos.

Federführender Verein ist der TuS Immenstaad

Schnell waren sich beide Clubs einig, die Spielgemeinschaft beim SBFV anzumelden. Federführender Verein ist der TuS Immenstaad. Aufgrund des Aufstiegs der Immenstaader in der abgelaufenen Saison steigt die SG gleich in der Bezirksliga ein. „Mit Jonas Hofstetter als Chef– und Markus Boese als Co–Trainer haben wir ein erfahrenes und motiviertes Trainerteam. Gespielt und trainiert wird abwechselnd in Immenstaad und Fischbach“ betont Thomas Schlude, stellvertretender Vorstand des TuS, der an den Kooperationsgesprächen maßgeblich beteiligt war.

„Wir möchten hier langfristig etwas aufbauen und haben durchaus sportliche Ambitionen. Für die kommende Saison geht es erst mal darum, sich in der Bezirksliga zu etablieren“, so Dell zu den Beweggründen des TuS. „Und für uns als TSV war es wichtig, unseren ,Mädels’ — nachdem wir sie letztes Jahr wegen Personalmangels vom Spielbetrieb abmelden mussten — die Möglichkeit zu bieten, auch weiterhin in Fischbach Fußball spielen zu können“, skizziert Kosel. Durch den Zusammenschluss kann die Spielgemeinschaft nun auf einen breiten Kader mit über 20 Spielerinnen zurückgreifen. Weitere ambitionierte Fußballerinnen seien laut Hofstetter herzlich willkommen.

Erstes Heimspiel am 24. September

Trainiert wird bereits seit Jahresbeginn miteinander: mittwochs um 19 Uhr in Fischbach und freitags um 19 Uhr in Immenstaad. Der Saisonauftakt beim SV Orsingen–Nenzingen ist auf den Samstag, 16. September, 18 Uhr angesetzt. Eine Woche später steigt das erste Heimspiel gegen den BSV Nordstern Radolfzell in Friedrichshafen (Sonntag, 24. September, 10.30 Uhr). „Wir hoffen natürlich auf ein breites Interesse und viele Zuschauer — und vielleicht ist ja auch der eine oder andere Sponsor darunter“ so Co–Trainer Markus Boese augenzwinkernd.