Frauen stellen ihr Licht oft unter den Scheffel

Hilfreicher Service: Für Frauen, die beruflich weiterkommen wollen, bieten die Frauenwirtschaftstage Bodensee-Oberschwaben 2023 vielfältige Informations- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Die Auftaktveranstaltung ist am Freitag, 13. Oktober, in Weingarten.

Bis zum 25. Oktober stehen insgesamt elf Workshops, Online-Seminare und Vorträge auf dem Programm. Präsenz-Veranstaltungsorte sind Friedrichshafen, Ravensburg, Weingarten. Die Organisatorinnen haben wieder qualifizierte Referentinnen gewonnen und möchten möglichst viele Frauen zur Teilnahme an den Frauenwirtschaftstagen motivieren. Auch die Vernetzung untereinander ist ihnen dabei ein wichtiges Anliegen.

„Die Fülle des Angebots in unserer Region mit so vielen Partnern ist landesweit einzigartig“, sagt Martina Schmidt von der Kontaktstelle ‚frau und beruf‘. „Wir bieten tolle Veranstaltungen, um die berufliche Neuorientierung oder den Wiedereinstieg nach der Elternzeit zu wuppen“, findet Gleichstellungsbeauftragte Julia Porsche, die die Stadt Friedrichshafen im zehnköpfigen Orgateam vertritt.

Das Themenspektrum ist breit gefächert und reicht von allgemeinen Hilfen zum Wiedereinstieg über Bewerbungstraining für berufs- und lebenserfahrene Frauen, den Aufbau einer nebenberuflichen Selbstständigkeit bis zu Karrieremöglichkeiten in Wissenschaft, Lehre und Forschung. Außerdem gibt es Einblicke in die Jahrtausende alte Kunst des Gesichterlesens (Facemapping) sowie über den Einfluss von Hormonen auf die Leistungsfähigkeit.

Die Online-Seminare beschäftigen sich mit souveräner und selbstsichere Kommunikation, KI-gesteuerten Tools zur Text- und Bildbearbeitung sowie den Businessmöglichkeiten mit dem Internet-Netzwerk LinkedIn.

In der Auftaktveranstaltung spricht die Ratgeber-Autorin Laura Fröhlich darüber, wie sich „Mental Load“, die Belastung durch das Organisieren von Alltagsaufgaben, mindern und die Fürsorgearbeit in der Familie fair-teilen lässt.

Veronika Wäscher-Göggerle, Frauenbeauftragte des Bodenseekreises, stellt im Pressegespräch den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang her: „Geschlechterrollen und der Fachkräftemangel hängen eng zusammen“, sagte sie mit Verweis auf aktuelle Arbeitsmarktdaten. „Die größten Fachkräftelücken klaffen in Berufsgruppen, die zum größten Teil von Frauen ausgeübt werden ‐ zum Beispiel in der Sozialarbeit oder der Kinderbetreuung“. Deshalb gelte es, in die berufliche Orientierung zu investieren.

Nicht ganz gerade Lebensläufe seien kein Hinderungsgrund für eine Karriere, betont Katharina Franken von der Arbeitsagentur Konstanz-Ravensburg. Bei ihrer Arbeit als Beauftragte für Chancengleichheit stellt sie immer wieder fest, dass „viele Frauen ihr Licht unter den Scheffel stellen“.

Die Frauenwirtschaftstage werden bereits zum 16. Mal veranstaltet und erhalten finanzielle Unterstützung von den Wirtschaftsförderungsgesellschaften des Bodenseekreises und des Landkreises Ravensburg sowie der Kreissparkasse Ravensburg.

Programm