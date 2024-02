Friedrichshafen

Frauen beim Diebstahl erwischt

Friedrichshafen

Zwei junge Frauen sind am Donnerstag gegen 14 Uhr in einem Drogeriemarkt in Friedrichshafen beim Ladendiebstahl erwischt worden. Die hinzugerufene Polizei fand bei einer 18-Jährigen gestohlene Kosmetikartikel sowie ein Pfefferspray auf.