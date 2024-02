Friedrichshafen

Frau wird von Auto touchiert

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Nach einem Vorfall, der sich am Montag gegen 12 Uhr in der Dornierstraße in Fischbach ereignet hat, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Eine 21-jährige Frau wollte an einer Querungshilfe für Fußgänger die Straße überqueren, wobei sie eigenen Angaben zufolge von einem vorbeifahrenden Auto touchiert wurde.