Eine 40-Jährige will auf dem Polizeirevier in Friedrichshafen Anzeige erstatten - und landet schließlich selbst in einer Zelle. Der Grund: „Die vorstellig gewordene Dame wurde mittels Haftbefehl gesucht und durfte somit im Anschluss an die Anzeigenerstattung den Weg in die Justizvollzugsanstalt antreten“, wie die Polizei mitteilt.

Mit zwei Haftbefehlen gesucht

Demnach hatte sich sich die Frau am Samstag um 21.45 Uhr selbständig auf das Revier begeben, weil sie mitteilen wollte, dass sie in einem sozialen Netzwerk beleidigt wurde. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme habe der Polizeibeamte jedoch festgestellt, dass die 40-Jährige mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde.

Vierstellige Summe

Den Haftantritt hätte die Dame durch die Bezahlung der Strafe in Höhe einer vierstelligen Summe begleichen können. Da sie jedoch das Geld nicht vorlegen konnte, wurde sie zunächst durch Beamte des Polizeireviers nach Hause begleitet, um persönliche Gegenstände einzupacken und im Anschluss einer Justizvollzugsanstalt zum Haftantritt überstellt, heißt es in der Mitteilung.