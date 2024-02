Frau randaliert in Geschäft

Friedrichshafen

Frau randaliert in Geschäft

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

In der Schanzstraße ist es am Dienstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Eine junge Frau war aufgrund einer, ihrer Ansicht nach unbefriedigenden Dienstleistung offenbar derart in Rage geraten, dass sie im Geschäft randaliert und Gegenstände umhergeworfen haben soll, heißt es im Polizeibericht.