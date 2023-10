Franziskuszentrum verabschiedet sich von Schwester Willebirg Schwarz

Im Franziskuszentrum Friedrichshafen der Stiftung Liebenau endet eine Ära: Schwester Willebirg Schwarz, die mehr als 23 Jahre lang als Seelsorgerin dort gewirkt hat, geht altersbedingt zurück in ihr Mutterhaus Kloster Sießen. In einer berührenden Feier im Rahmen des Patroziniums wurde die 82-Jährige mit inniger Verbundenheit und großer Dankbarkeit verabschiedet. Sie war die letzte Ordensschwester im Haus der Pflege. Eine Nachfolgerin ist nicht in Sicht.

Zwischen der Kongregation der Franziskanerinnen von Sießen, der Stiftung Liebenau und dem Franziskuszentrum Friedrichshafen besteht seit vielen Jahren eine enge Verbindung. So kam es, dass Schwester Willebirg am 2. Januar 2000 im Franziskuszentrum ihren Dienst als Seelsorgebeauftragte antrat. Damals war sie 59 Jahre alt und bereits an mehreren Stationen tätig gewesen. Schwester Willebirg stammt aus der Gemeinde Wolfegg, arbeitete als junges Mädchen mit Ordensschwestern in der damaligen Kinderheilstätte Wangen und ging von dort ins Kloster Sießen. 1962 war ihre Einkleidung, 1963 legte sie ihre Profess ab. Sie arbeitete als Wirtschafterin in verschiedenen Alten- und Pflegeheimen der Stiftung Lindenhof in Schwäbisch Gmünd, im Marienheim (Mädchenwohnheim) Stuttgart und im damaligen Altenheim St. Antonius in Friedrichshafen. Anschließend machte sie eine Ausbildung in Seelsorge und Altenpastoral und war seither 32 Jahre lang in der Seelsorge tätig: erneut in Schwäbisch Gmünd und zuletzt im Franziskuszentrum Friedrichshafen. „Ich habe vom ersten Tag an gerne hier gearbeitet“, sagt sie.

Die Menschen haben dies gespürt ‐ bei der Eucharistiefeier genauso wie beim gemeinsamen Fußballgucken. Schwester Willebirg habe das Leben im Franziskuszentrum „mit einem großen Herzen, mit Pragmatismus, Bodenständigkeit, Humor, Kraft und Energie“ mitgetragen und mitgestaltet, hob die frühere Einrichtungsleiterin Monika Paulus in der Abschiedsfeier hervor. Thomas Burghoff, der die Leitung des Hauses vor etwa einem Jahr übernommen hat, erklärte in persönlichen Worten: „Das Gottvertrauen, das sie uns jeden Tag vorlebt, hat mich sehr berührt und gestärkt.“