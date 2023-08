Franziskusplatz besteht Test knapp

Im Zuge des landesweiten „Park–your–bike–Checks“ hat das ACE–Ehrenamt das Fahrradangebot am Franziskusplatz genau unter die Lupe genommen. Als Mobilitätsbegleiter setzt sich der ACE (Auto Club Europa) für die Mobilität aller Menschen ein, unabhängig von dem gewählten Verkehrsmittel. Ziel der Aktion ist es laut Pressemitteilung, die Aufmerksamkeit auf den Radverkehr zu lenken und zur Verbesserung der Ab– und Unterstellmöglichkeiten beizutragen.

Im Rahmen dieses Checks werden verschiedene Kriterien mittels eigens konzipierter Checklisten abgeprüft. Hauptaugenmerk liegt auf der Ausstattung der Stellplätze, deren Lage und Anbindung sowie Sicherheitsaspekten. Zudem werden unter ,,Nice–to–have“-Extrapunkte vergeben.

Die ehrenamtlichen Tester des ACE inspirierten auch den Franziskusplatz in Friedrichshafen genau. Dabei gab es Lob, aber auch Kritik. So konnte der Fahrradstellplatz mit sicheren Stellplätzen und Witterungsschutz punkten. Als sicher gelten Fahrradständer, an denen sowohl der Rahmen als auch die Laufräder angeschlossen werden können. Dies gewährleistet einen höheren Diebstahlschutz. Der Stellplatz ist überdies durch einen Fahrradstreifen (zum Beispiel Riedleparkstraße) und ausreichende Beleuchtung für die dunklen Stunden des Tages sicher erreichbar. „Besonders überzeugt hat uns neben dem Sicherheitsaspekt die gute Anbindung an den ÖPNV, diese ermöglicht es besonders Pendlerinnen und Pendlern, den ÖPNV und das Fahrrad zu kombinieren“, merkt der regionale ACE–Kreisvorsitzende Klaus Schuler an.

Neben den positiven Punkten gab es auch Kritik durch den ACE. „Wir begrüßen die hohe Auslastung des Stellplatzes, diese Auslastung zeigt uns aber auch, dass hier mehr Stellplätze erforderlich sind“, führt der ACE Regionalbeauftragte Sven Hübschen an. Nach Ansicht der ACE–Tester sollen bei einer Erweiterung des Platzes beispielsweise auch Fahrradboxen, die eine weitere Sicherheit beim Abstellen besonders teurer Fahrräder bieten, mitbedacht werden. Weiter punktete der Stellplatz durch Sauberkeit und das Angebot von Leihrädern. Insgesamt erfüllt der Platz die Anforderungen des ACE und besteht den Check mit acht von 14 Punkten. Schuler und Hübschen begrüßen das vorhandene städtische Angebot und hoffen auf eine weitere Optimierung im Sinne der ACE–Testergebnisse.