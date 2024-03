Frank Lammering startet im Vorstand der Sparkasse Bodensee

Ab 1. April verantwortet Lammering als neues Vorstandsmitglied im Zwei-Personen-Vorstand das Firmenkunden- und Privatkundengeschäft sowie das Private Banking, die Betreuung der freien Berufe und das Treasury der Sparkasse Bodensee. Darüber hinaus liegt das Immobilien- und Finanzierungsgeschäft mit der Marke „Leben am Bodensee“ und das Vertriebsmanagement mit Marketing in seiner Zuständigkeit, wie es in einer Pressemitteilung der Sparkasse heißt. Lammering ist noch bis 31. März Vorstandsmitglied bei der Sparkasse Engen-Gottmadingen. Dort war er für das gesamte Kundengeschäft, den Eigenhandel, das Vertriebsmanagement und Marketing zuständig.