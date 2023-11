Alle Jahre wieder: In der Allmandstraße steigt am Freitag das „Fränkel-Weihnachtssingen“. Wie immer für den guten Zweck, wie immer für „Häfler helfen“. Fränkel-Vorstand Peter Buck setzt auf die Spendenbereitschaft der Besucher - und packt zugleich schon vorab noch was drauf.

„Wir verdoppeln seitens der Fränkel-Stiftung jeden Spenden-Euro“, verspricht der Chef der Immobilienfirma, die am Freitag aus der Allmandstraße eine festliche Adventsmeile machen wird. Beim „Fränkel Open Air“ im Sommer waren die Häfler zwar bestens gelaunt und zahlreich vor Ort, aber ein wenig zurückhaltend an den Spendendosen.

Große Spendenboxen

Buck, dessen Team viel Zeit und Herzblut in die Allmandstraßen-Events steckt, hofft diesmal auf mehr Rückenwind für den guten Zweck. An jedem Verkaufsstand wird eine große, unübersehbare Spendenbox stehen, verspricht er. Und dank des Verdopplungsversprechens der Fränkel-Stiftung zählt hier jeder Euro zweifach.

Los geht’s am Freitag, 1. Dezember, um 17.30 Uhr mit der Begrüßung durch Moderator und DJ Stefan Kindler. Ab 18 Uhr wird die Band „Acoustic Affair“ ein spezielles Weihnachtsprogramm bieten. Unter anderem zu hören: die kürzlich erschienene Single „Komm mit mir zum Weihnachtsmarkt“.

Liedzettel für alle

Gegen 19 Uhr betritt dann der Philharmonische Chor Friedrichshafen die Bühne. Unter der Leitung von Ruth Gerhard und gemeinsam mit dem Publikum singt er bekannte Weihnachtslieder. Texthänger sind nicht zu befürchten, weil Fränkel allen Gästen ein Liedblatt zur Verfügung stellen wird. Ab 20 Uhr klingt der Abend mit Musik von DJ Blackstar aus.

Glühwein, Kinderpunsch, kalte Getränke und weitere flüssige Leckereien verkauft Fränkel an diesem Abend für den guten Zweck. Die Narrenzunft Seegockel bietet rote und weiße Würste an, die Pestalozzischule frische Waffeln und der Ladies’ Circle Friedrichshafen leckere Plätzchen.

Eintritt frei

Der Eintritt zum „Fränkel-Weihnachtssingen“ am 1. Dezember ist frei. Wem der Abend gefällt, der möge großzügig für „Häfler helfen“ spenden. Die gemeinsame Aktion von Schwäbischer Zeitung, katholischer und evangelischer Kirche steht Menschen in unserer Stadt bei, die in Not sind.