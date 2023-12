Der Hofener Kreisel soll ein moderneres Gesicht bekommen. Die Fränkel AG plant dort einen neuen Gebäudekomplex, bis zu sechs Stockwerke hoch, mit Dachgarten, Büro- und Gewerbeflächen und 30 Mietwohnungen.

Peter Buck, Vorstand der Fränkel AG, stapelt nicht tief, wenn er über das neue Projekt spricht: „Wir wollen damit den Standort stärken und den Großstadtcharakter Friedrichshafens herausstreichen.“

Zwei Türme

Das ist geplant: Nach dem Abriss des Bestandsgebäudes entstehen zwischen dem Gasthaus Rebstock und der Sandöschstraße 1, in der mehrere Arztpraxen zu finden sind, auf rund 2200 Quadratmetern zwei Türme - sechsgeschossig der vordere, vom Kreisel aus sichtbare, viergeschossig der hintere.

Stadtbildprägend: Die Planung mit Blickrichtumg See. (Foto: Fränkel )

Im Erdgeschoss sind beide noch verschmolzen, dort sind 800 Quadratmeter Gewerbefläche vorgesehen. Im ersten Stock trennt ein Lichthof die beiden Häuser. Hier entstehen 730 Quadratmeter, die für Büros oder Praxen genutzt werden sollen.

Oben: Dachgarten

Ab dem zweiten Geschoss sind in den beiden Türmen insgesamt rund 30 Wohnungen geplant. Sie werden zwei bis vier Zimmer groß und laut Buck ausschließlich vermietet. Ganz oben befinden sich Dachgärten, die nach den Vorstellungen der Fränkel AG und des Häfler Architekturbüros Plösser von den Mietern genutzt werden sollen. Unter dem Komplex ist eine zweigeschossige Tiefgarage geplant, die von der Sandöschstraße aus angefahren werden soll.

Exklusiv: Der Ausblick von ganz oben bleibt den Mietern und ihren Gästen vorbehalten. (Foto: Fränkel )

Besonderes planerisches Highlight: Der Eingang überspannt zwei Stockwerke, der Vorplatz zum Hofener Kreisel hin wird aufgeweitet. „Großstädtisch“ nennt Buck die Idee. Derzeit prüfe man, den Komplex teils mit Beton, teils in Holzbauweise zu errichten. Bei der Höhe orientiere sich die Planung am ehemaligen Bodenmüllerareal gegenüber. Einen Bebauungsplan gibt es nicht.

Vorbesitzer Wund

Vor zwei Jahren hat Fränkel das bestehende Gebäude von der Familie Wund gekauft. Lange Jahre hatte dort der Architekt und „Bäderkönig“ Josef Wund seine Geschäftsräume. Den Kaufpreis oder die Investitionssumme für die neuen Gebäude nennt Fränkel nicht.

So sieht die Planung von Süden aus betrachtet aus. (Foto: Fränkel )

Wann in Hofen die Bagger rollen, ist unklar. „Das ist kein Projekt für 2024 oder 2025“, sagt Peter Buck. Noch ist das alte Gebäude weitgehend belegt, allen Mietern biete man neue Flächen, Zwischenlösungen und die Möglichkeit zum Wiedereinzug an. „Wir sind in guten Gesprächen und wollen eine einvernehmliche, ordentliche Lösung mit allen Mietern“, sagt Jaqueline Egger-Buck, die die Fränkel AG gemeinsam mit ihrem Vater leitet.

„Sehr hohe Qualität“

Bereits zweimal ist das Projekt nichtöffentlich im Gestaltungsbeirat besprochen worden. Am Mittwoch stand die Planung auf der öffentlichen Tagesordnung. Die Architekten Werner und Manuel Plösser präsentierten den aktuellen Stand der Planung - und ernteten Lob vom scheidenden Vorsitzenden des Beirats, Wolfgang Riehle: „Das ist ein Projekt von sehr hoher Qualität.“

Obwohl die vier Mitglieder des Gestaltungsbeirats der Planung grünes Licht gaben, hatten sie noch ein paar Anregungen dabei: eine Arkade im Erdgeschoss, Photovoltaik fürs Dach und Fassadenbegrünung.

Auf Riehle folgt Aldinger

Mit der Sitzung endete die Amtszeit Riehles an der Spitze des beratenden Gremiums. Sein Nachfolger: Jörg Aldinger, Professor und Architekt aus Stuttgart.